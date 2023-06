Los 4.000 trabajadores de H&M España, tras parar de manera masiva este martes, están llamados a secundar una huelga de 24 horas en esta jornda, convocada por CC.OO. y UGT, que coincide con el inicio de las rebajas de verano.

La plantilla de la empresa es mayoritariamente femenina (3.700 mujeres por 700 hombres) en todo el territorio nacional.

Ainara Cortés, trabajadora de H&M y delegada sindical explica en RNE los motivos de la huelga. Señala la gran carga de trabajo en la multinacional sueca, el alto absentismo y un gran número de bajas que no se cubren, "mucho más que en otras empresas de textil", apunta. Desde Comisiones Obreras estiman que alrededor del 95% de las tiendas cerrarán al público.

Además, esta representante de CC.OO. en el comité de huelga espera que los trabajadores lleguen a un acuerdo con la empresa, que no se ha alcanzado todavía: "Estamos en una posición de mutismo y por ahora pensamos que no tienen muchas ganas de volver a retomar este tema y que para la empresa no es imoprtante su plantilla en este momento".

Los sindicatos siguen exigiendo mejoras salariales y preparan otra huelga para el próximo 26 de junio.

La plantilla secundó de forma masiva los paros parciales, con más de un 80% como media de participación y que llegó al 100% en algunos territorios, consiguiendo cerrar más de 100 tiendas este martes, según los comunicados de las centrales.

"Imposible alcanzar un acuerdo" Las centrales sindicales confían en que la empresa "reflexione" y se vuelva sentar en la mesa de negociación, ya que hasta el "momento ha sido imposible" alcanzar un acuerdo con H&M tras varios "meses dialogando y exponiendo de forma clara" los problemas. UGT, por su parte, ha recordado que tampoco se alcanzó un acuerdo con la empresa en el SIMA, después de casi 12 horas de negociación, al no concretar la firma de moda sus propuestas respecto al sistema de incentivos, y la intención de modificar el complemento de incapacidad temporal. "Seguiremos dispuestos a luchar, en aras a conseguir mejorar las condiciones sociales, laborales y económicas de la plantilla de H&M, en una mesa de negociación", han recalcado desde UGT.