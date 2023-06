0:01

El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha advertido de una falta de progreso y resultados positivos del acuerdo alcanzado con Naciones Unidas para garantizar la exportación de productos agrícolas rusos en el marco del acuerdo de cereales. Así, el máximo representante de la diplomacia rusa ha incidido una vez más en que, en este contexto, "no se puede hablar de ninguna extensión adicional" del mencionado pacto para la exportación de cereales ucranianos y fertilizantes rusos desde puertos de Ucrania. "Voy a decirlo de nuevo: si el 'paquete de Estambul' no funciona (...) antes del 17 de julio, entonces no se puede hablar de ninguna extensión adicional", ha advertido Lavrov, quien considera que los fertilizantes rusos son igual de importantes que el grano ucraniano.