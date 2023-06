El presidente Estados Unidos, Joe Biden, ha firmado este sábado el acuerdo logrado entre la Casa Blanca y los republicanos para elevar el techo de deuda hasta 2025, evitando así que el país entre en suspensión de pagos.

"Vamos a seguir el trabajo de construir la economía más fuerte del mundo", ha escrito el presidente en un tuit, acompañado de un vídeo suyo firmando el acuerdo en el despacho Oval.

“I just signed into law a bipartisan budget agreement that prevents a first-ever default while reducing the deficit, safeguarding Social Security, Medicare, and Medicaid, and fulfilling our scared obligation to our veterans.



Now, we continue the work of building the strongest… pic.twitter.com/42HIFBy8Y9“