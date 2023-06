Con la ratificación de Biden, el país evitará la suspensión de pagos que se hubiera producido tan pronto como el lunes de no haber alcanzado el Congreso un acuerdo para elevar el techo de deuda, que marca el límite al dinero que EE.UU. puede pedir prestado y solo puede elevarse o suspenderse mediante una acción legislativa.

A pesar de que la medida contempla algunos topes al gasto público en ámbitos como la sanidad, la educación, la justicia o la protección medioambiental, Biden ha asegurado que la suspensión de pagos "hubiera sido catastrófica", y hubiera enviado al país a "una recesión".

Además, el demócrata se ha congratulado por haber logrado un acuerdo bipartidista cuando muchos en Washington dudaban de que fuera posible por la división entre los bloques, y ha asegurado que los pilares sociales de su Administración, como la Seguridad Social o las prestaciones médicas para mayores, se mantendrán intactos.

"Ninguno consiguió todo lo que quería, pero el pueblo estadounidense consiguió lo que necesitaba", ha asegurado el demócrata.

“Our bipartisan budget agreement is good news for Americans.



No one got everything they wanted – but the American people got what they needed.



We averted an economic crisis.

We’re cutting spending and bringing deficits down.

And we protected my Investing in America agenda.“