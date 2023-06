El Senado de EE.UU. aprueba elevar el techo de deuda y evita la suspensión de pagos del país

Tras conocer la noticia, el presidente lo ha celebrado y ha dicho que espera firmarlo "lo antes posible", y que este viernes se dirigirá directamente al pueblo estadounidense.

"Todavía nos queda mucho trabajo por delante, pero este acuerdo es un paso adelante crítico, y nos recuerda lo que es posible cuando actuamos en favor de los intereses de nuestro país", ha señalado Biden en un comunicado.

“Just now, Senators from both parties voted to protect our hard-earned economic progress and prevent a first-ever default.



No one gets everything they want in a negotiation, but make no mistake: this bipartisan agreement is a big win for our economy and the American people.



Our…“