El Gobierno de EE.UU. alarga hasta el 5 de junio la fecha límite antes de la suspensión de pagos

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, ha reclamado también este viernes un acuerdo cuanto antes.

Por su parte, el número dos del Tesoro, Wally Adeyemo, ha advertido que no hay un "plan b" que permita a EE.UU. "seguir cumpliendo" con sus compromisos financieros si llega el 5 de junio y las partes negociadoras no encuentran una solución.

El jueves por la noche, varios medios estadounidenses, entre ellos el diario The New York Times, informaron de que fuentes cercanas a las conversaciones aseguraban que un acuerdo podría anunciarse "pronto".

“Breaking News: Top White House officials and Republican lawmakers are closing in on a deal that would raise the debt limit for two years and cut spending. https://t.co/hC2YxyheYc“