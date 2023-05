RTVE ofrece información de sondeos electorales en siete de las doce comunidades que celebran elecciones autonómicas de este 28 de mayo, que apuntan a que el PP obtendría la mayoría absoluta en la Comunidad de Madrid y podría arrebatar al PSOE los gobiernos de la Comunidad Valenciana y Aragón con el apoyo de Vox. Mientras en Navarra y Castilla-La Mancha podrían repetirse las mayorías que sustentan los actuales gobiernos del PSOE, el escenario más igualado de la noche electoral se encuentra en Baleares.

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, sumaría para el PP una nueva mayoría absoluta en una comunidad autónoma, que se sumaría a las de Galicia y Andalucía. Según el sondeo de GAD3, el PP de Ayuso obtendría casi el 50% de los votos (49,5%) y 70-72 diputados en una Asamblea de Madrid que tiene su mayoría en 68. Por lo tanto, no necesitaría el apoyo de Vox , que además disminuiría su representación entre tres y cuatro escaños (9-10).

En la Comunidad Valenciana, el PP sería claro ganador, duplicando su representación actual hasta los 37-38 escaños , según el sondeo de GAD3. Con el 34,3% de los votos, superaría en una horquilla de 4-7 escaños al PSOE que, pese a crecer (de 27 escaños a 31-33), no impediría que los 'populares' sumen mayoría absoluta con Vox (13-14, respecto a los 10 actuales), de modo que podrían alcanzar 50-52 en una comunidad donde la mayoría absoluta está en 50 escaños.

Por el contrario, todo el bloque que sustenta el actual gobierno del socialista Javier Lambán perdería apoyos: el PSOE cedería entre uno y dos escaños (22-23), Podemos caería de cinco a 2-3; la Chunta mantendría sus 3 escaños actuales o se quedaría con solo dos y el PAR , que sufrió una escisión, perdería sus tres diputados actuales. Izquierda Unida mantendría su escaño. Mientras Ciudadanos perdería sus 12 escaños actuales y desaparecería del Parlamento aragonés, Aragón Existe entraría en la cámara con dos representantes , ambos por la provincia de Teruel, según el sondeo, pero no podría ejercer un papel determinante para conformar mayorías.

Castilla-La Mancha

Sondeos Autonómicas Castilla-La Mancha

Según el sondeo de GAD3, los socialistas podrían mantener el gobierno en esta comunidad, con un PSOE que tendría cerca la mayoría absoluta (17 escaños), ya que la encuesta le atribuye entre 16 y 18, pese a dejarse entre dos y tres menos de los que obtuvo en las últimas elecciones.

Aun así, no es una plaza segura para el PSOE. Unidas Podemos, con un 6,8% de los votos, no lograría representación en ninguna provincia, y no podría refrendar una mayoría de izquierda. El crecimiento del PP (12-13 escaños) y la entrada en las Cortes de Vox, que obtendría entre 3 y 4 diputados, podría hacer posible una mayoría para el bloque de derechas en el mejor escenario de sus horquillas.

Las últimas elecciones autonómicas se saldaron con una mayoría absoluta del PSOE de Emiliano García-Page, que obtuvo 19 escaños de los 33 que se reparten en las Cortes de Castilla-La Mancha, más que la suma de PP y Ciudadanos juntos (10 y 4, respectivamente). Ahora, el partido 'naranja' caería de un 11,4% a un 1,5% de los votos y desaparecería del hemiciclo.