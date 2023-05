Talgo ha firmado con la operadora ferroviaria alemana Deutsche Bahn el mayor pedido de su historia, un segundo encargo de 56 trenes por un valor aproximado de 1.400 millones de euros como parte del contrato marco firmado en 2019 entre ambas compañías para la fabricación de hasta 100 trenes.

Con este segundo contrato, Talgo incrementa hasta 79 las unidades a fabricar para la compañía ferroviaria alemana Deutsche Bahn, que ha lanzado un plan para ampliar su flota de trenes de alta velocidad, según ha comunicado la compañía española.

