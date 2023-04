El expresidente estadounidense, Donald Trump, se ha declarado "no culpable" de los 34 cargos que se le imputan en el caso Stormy Daniels, que investiga los pagos irregulares a la actriz porno estadounidense durante la campaña presidencial de 2016 para que no hiciera pública su relación con el exmandatario.

De camino a la Corte, escoltado por un amplio convoy de seguridad, Trump ha publicado un mensaje en su cuenta de Truth Social, calificando de "irreal" su arresto: "Me dirijo al Bajo Manhattan, al Palacio de Justicia. Parece tan IRREAL - WOW, me van a ARRESTAR. No puedo creer que esto esté pasando en Estados Unidos. MAGA!", escribía el exmandatario.

Su cita en la Corte de Manhattan, que ha generado una enorme expectación, tenía previsto comenzar a las 14:15 hora local, pero el exmandatario ha llegado hacia las 13:20. Trump ha abandonado el tribunal hacia las 15:30 para dirigirse a Florida, donde está prevista una comparecencia desde su residencia en Mar-a-Lago a las 20:15, en la que estará arropado por sus simpatizantes.

Frente a la entrada de la Corte, múltiples seguidores del exmandatario se habían concentrado para apoyarlo. Sin embargo, un grupo de adversarios ha boicoteado la manifestación con una cacerolada y pancartas en las que se leía: "¡Enciérrenlo!".

A su llegada, Trump ha saludado con la mano a la multitud que le esperaba y, una vez dentro, se ha declarado "no culpable" de los 34 cargos que se le imputan, convirtiéndose en el primer expresidente estadounidense en comparecer imputado ante un juez.

Once de los 34 cargos están relacionados con facturas emitidas por el entonces abogado de Trump, Michael Cohen, que se ha declarado culpable y se presupone será uno de los testigos principales del caso. También incluyen el pago en negro a dos mujeres y conspiración, según la NBC.

La defensa de Trump: "Vamos a luchar" Al finalizar la vista, uno de los abogados de Trump, Todd Blanche, ha declarado que su cliente está "frustrado" y "molesto" y ha asegurado que la acusación es "decepcionante y triste". "No es un buen día. No esperaba que esto sucediera en este país a alguien que fue presidente de Estados Unidos", ha dicho Blanche en declaraciones a la prensa. "Vamos a luchar, luchar duro", ha añadido. La próxima audiencia en persona para el caso ha sido fijada para el próximo 4 de diciembre en Nueva York, y los fiscales han dicho que tienen la intención de solicitar la fecha de juicio en enero de 2024. La defensa del expresidente ha sugerido para su celebración la primavera de 2024.