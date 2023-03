Los ministros de Energía de la Unión Europea han aprobado este martes una ley para terminar con la venta en la UE de automóviles nuevos que emitan CO2 en 2035. Esta normativa funciona de modo progresivo: los automóviles nuevos que se vendan a partir de 2035 tendrán que ser cero emisiones y, además, se persigue un descenso del 55% de emisiones en 2030 con respecto a los datos de 2021.

