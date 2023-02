En la mañana de este mismo martes, el Parlamento Europeo ha aprobado prohibir la venta de vehículos ligeros nuevos que funcionen con gasolina o diésel a partir de 2035, es decir, turismos y furgonetas contaminantes, tal y como ya pactaron a finales de octubre de 2022. Asimismo, de cara a 2030 deberá reducirse la venta de estos vehículos a la mitad con respecto a las cifras de 2021. Esta decisión ha salido adelante con 340 votos de los eurodiputados a favor, 279 en contra y 21 abstenciones.

Así, la ley prevé que todos los vehículos que se vendan en la UE sean de cero emisiones contaminantes. Como indica el Parlamento, la medida aprobada no afectará a los vehículos existentes, sino a los que salgan al mercado a partir de 2035. En esta línea, la Comisión calcula que en 2050 el 20% del parque móvil aún circulará con motor de combustión.

Además, está dentro del paquete de medidas Fit For 55 que busca descarbonizar la UE de cara a 2050, y también tiene objetivos intermedios como reducir un 55% las emisiones de automóviles y un 50% en el caso de las furgonetas en comparación con las cifras de 2021.

Ha sido celebrada por eurodiputados ecologistas como Karima Delli, miembro de los Verdes/Alianza Libre Europea, que ha tildado el acuerdo de "histórico". "Esta es una señal clara enviada a la industria", ha señalado en Twitter.

Por el contrario, el Grupo del Partido Popular Europeo ha rechazado la medida y considera que "los vehículos nuevos sin motores de combustión no están fácilmente disponibles ni son asequibles".

“The ban on sales of new cars with combustion engines starting in 2035 will lead to the "Havana effect".



This means that, after 2035, our streets might become full of vintage cars because new cars without combustion engines are not easily available or affordable.#FitFor55 pic.twitter.com/9f9zoTRtBa“