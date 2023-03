El informe de inteligencia británico señala que el Ministerio de Defensa de Ucrania confirmó este lunes, 27 de febrero, que había derribado 11 vehículos aéreos no tripulados de ataque unidireccional Shahed (OWA UAV) de los 14 lanzados durante la noche. Habla de una disminución en el ritmo de ataque de los vehículos aéreos no tripulados OWA que podría indicar que Rusia ha agotado su stock actual: probablemente buscará un reabastecimiento.

