Rusia ha suspendido su participación en el tratado de control de armas Nuevo START, tal y como anunció este martes su presidente, Vladímir Putin, en el contexto de la guerra de Ucrania. Se trata del único en vigor para la reducción de armas nucleares.

La otra parte firmante del acuerdo, Estados Unidos, ha tachado la decisión de "irresponsable", y la OTAN cree que el mundo será "más peligroso".

Las consecuencias prácticas a corto plazo de la suspensión son limitadas, porque el tratado ya estaba muy tocado por la falta de inspecciones, y porque Moscú asegura que seguirá cumpliendo con las limitaciones de armas previstas (aunque, eso sí, sin posibilidad de verificación). Pero el anuncio cumple para Putin un objetivo psicológico y propagandístico, y a largo plazo puede afectar al gran objetivo de la reducción de armas nucleares en el mundo.

”A corto plazo, acabas con la confianza del último tratado de desarme, lanzas un mensaje de que no va a haber cooperación en nada, y se da también una excusa a China”, se lamenta, en declaraciones a RTVE.es, Vicente Garrido, profesor de la URJC y experto en armas de destrucción masiva y no proliferación.

"En esta situación lo normal es que se suspenda el tratado, pero eso no quiere decir que esté denunciado o que no se vaya a renovar , como estaba previsto, en 2026", ha añadido.

Putin blande de nuevo la amenaza nuclear

El efecto inmediato del anuncio de Putin ha sido provocar la condena de Occidente y, hasta cierto punto, la alarma ante la posibilidad del uso del arma nuclear. Una carta que Rusia ha jugado en repetidas ocasiones desde el mismo día en que invadió Ucrania, hace casi un año.

"Putin ha utilizado la sensibilidad especial en Occidente hacia cualquier declaración que afecte a temas nucleares - dice Juan Antonio del Castillo - Probablemente una intención secundaria es que sea su respuesta, acertada por cierto, a la dotación de alta tecnología a Ucrania por parte de Occidente".

Entonces, ¿ha aumentado el riesgo de que se use un arma nuclear?

“Abre tal cantidad de posibilidades incontrolables, que a ninguna de las partes parte le interesa utilizar un arma nuclear“

Del Castillo cree que no. "Los factores que limitan el efecto de esa amenaza siguen estando activos. Desde China, indudablemente, Xi habrá llamado a Putin y le habrá dicho que eso por ahora no es una opción. Incluso la posibilidad de lanzar un arma nuclear de alcance táctico sobre Ucrania destaparía la caja de pandora. A partir de ahí, ¿quién podría decir que la India y Pakistan no la van a usar? ¿O quién impediría a Irán desarrollar sus propias armas nucleares, lo que arrastraría a Arabia Saudí? Abre tal cantidad de posibilidades incontrolables, que a ninguna de las partes parte le interesa. Además la rentabilidad no sería tanta en el conflicto".

“Por sí mismo, esto no incrementa la posibilidad de que Rusia use armas nucleares en el corto plazo“

En cambio, el anuncio "sí les sirve para amenazar porque sabe que la opinión pública occidental es muy susceptible a esas amenazas".

"Por sí mismo, esto no incrementa la posibilidad de que Rusia use armas nucleares en el corto plazo", coincide Guillermo Pulido. "Pero en cuanto se empeora la situación general, a largo plazo sí podría, de manera indirecta, aumentar la probabilidad de un uso nuclear, de que lleguemos a una situación que no le gustaría a ninguna persona razonable”.