Rusia ha bloqueado este viernes un acuerdo en la décima conferencia de revisión del Tratado de No Proliferación (TNP) nuclear, principalmente por cuestiones vinculadas a la guerra en Ucrania y la toma de la central de Zaporiyia.

Después de alargar durante varias horas la última jornada en busca de un consenso, la conferencia - llevada a cabo en Nueva York entre el 1 y el 26 de agosto- se ha cerrado sin aprobar su documento final por las objeciones rusas.

Aunque la guerra en Ucrania ha hecho de esta una reunión especialmente complicada, no es la primera vez que la revisión periódica del TNP se cierra sin consenso, pues ello ya ocurrió en la última edición, celebrada hace siete años.

Rusia considera que hay párrafos "politizados"

La delegación de Moscú fue la única que tomó la palabra en la sesión final para oponerse al último borrador presentado por el presidente de la conferencia, el argentino Gustavo Zlauvinen, que necesita el acuerdo de los 192 países firmantes del TNP.

Rusia ha asegurado que tenía problemas con cinco párrafos que consideraba "politizados" relativos a la situación en la central de Zaporiyia y ha acusado a las potencias occidentales de haber forzado desde el principio de la conferencia cuestiones sobre la guerra en Ucrania que, a su juicio, no tenían nada que ver con el TNP.

Esa instalación, la mayor planta atómica de Europa, fue tomada por tropas rusas al inicio de la guerra y en los últimos días ha sido objeto de repetidos ataques -de los que Moscú y Kiev se acusan mutuamente- que han hecho saltar las alarmas ante un posible desastre.

El representante ruso, el subdirector del Departamento de No Proliferación y Control de Armas del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, Igor Vishnevetski, ha denunciado la falta de "equilibrio" en el proyecto de texto final de más de 30 páginas. “Nuestra delegación tiene una objeción clave a ciertos párrafos que son descaradamente políticos”, ha dicho, repitiendo varias veces que Rusia no era el único país que tenía objeciones al texto en general.



El último texto sobre la mesa, al que tuvo acceso AFP, subrayaba la "gran preocupación" por las actividades militares alrededor de las centrales ucranianas, incluida Zaporiyia, la "pérdida de control" de Ucrania sobre estos lugares y "el impacto significativo en la seguridad". Durante estas cuatro semanas también se discutieron otros elementos sensibles para determinados Estados, en particular el programa nuclear iraní y los ensayos nucleares de Corea del Norte.