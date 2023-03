El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, pide que se inicie a lo largo de este año el proceso de negociaciones para el ingreso en la UE.

"Ucrania siempre ha sido Europa, Ucrania siempre será Europa. Ya lo hemos garantizado. Hace un año, en el quinto día de la guerra a gran escala, Ucrania solicitó la adhesión a la Unión Europea y obtuvo el estatus de candidato. Este año es el momento de decidir el inicio de las negociaciones de adhesión", ha dicho Zelenski en un mensaje en Twitter.

“¿¿ has always been Europe, ¿¿ will always be Europe. We've already guaranteed it. A year ago, on the 5th day of the full-scale war, ¿¿ applied to join the European Union and secured the candidate status. This year is the time to decide on the launch of membership negotiations.1/2“