La Unión Europea ha acordado este viernes "in extremis" el décimo paquete de sanciones contra Rusia, coincidiendo con el primer aniversario de la guerra en Ucrania, que incluye un veto a la exportación de tecnología de uso militar y medidas contra empresas iraníes que suministran drones a Moscú.

"Hoy, la UE ha aprobado el décimo paquete de sanciones contra Rusia para ayudar a Ucrania a ganar la guerra", ha anunciado la presidencia sueca del Consejo de la Unión Europea en su cuenta oficial en Twitter.

"La UE está unida a Ucrania y al pueblo ucraniano", ha añadido la presidencia sueca de la UE, que ha prometido que los Veintisiete seguirán apoyando a Kiev "todo el tiempo que haga falta".

“It’s one year since Russia’s brutal and illegal invasion of Ukraine.



Today, the EU approved the 10th package of Russian sanctions.



The package includes e.g.:



- Tighter export restrictions regarding dual-use and technology



(1/3)“