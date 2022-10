Los países de la Unión Europea (UE) han acordado este miércoles un octavo paquete de sanciones a Rusia por su invasión de Ucrania, como respuesta a la anexión ilegal de los territorios ocupados de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia.

“Acabamos de alcanzar un acuerdo político sobre nuevas sanciones contra Rusia: una respuesta contundente de la UE a la anexión ilegal de territorios ucranianos por parte de Putin”, ha informado la presidencia checa de turno del Consejo de la UE a través de Twitter, así como su representante permanente ante la UE, Edita Hrda.

“We have just reached a political agreement on new sanctions against Russia - a strong EU response to Putin's illegal annexation of ���� territories. Written procedure follows, sanctions enter into force on publication in the Off. Journal. #EU2022CZ #COREPERII“