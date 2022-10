Guerra en Ucrania

Además, las fuerzas armadas ucranianas siguen avanzando hacia Lugansk desde dos ejes: el este de Kupiansk, en Járkov, y el este de la recién recuperada ciudad de Limán, en Donestk, según reporta el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW).

"Las imágenes geolocalizadas corroboran las afirmaciones rusas de que las tropas ucranianas continúan avanzando hacia el este de Limán y pueden haber atravesado la frontera de Lugansk en dirección a Kreminna", recoge el Instituto estadounidense 'think tank'.

No obstante, los anuncios de nuevas liberaciones no se quedan ahí. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha anunciado por su parte la liberación de Myrolyubivka -a 23 kilómetros al noroeste de la ciudad de Jersón- y de Arkhanhelske, a orillas del río Inhulets, al sur de la frontera con la región de Dnipropetrovsk, recoge en su informe el ISW.

El ministerio de Defensa ucraniano muestra además cada día como su ejército va izando de nuevo su bandera en varios pueblos, tanto en Jersón y Járkov como en Donetsk.

“The Ukrainian flag flies again over the village of Davydiv Brid, Kherson region.

The Ukrainian marines are confidently advancing towards the Black Sea

35th Marine Brigade. pic.twitter.com/HBi4P7aKrh