Guerra Ucrania - Rusia, en directo | El Banco Mundial moviliza un paquete de 2.500 millones de dólares para respaldar a Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha afirmado que Ucrania no necesita "por ahora" aviones de combate F-16, rechazando así la petición de su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski. A pesar de las reiteradas peticiones de Zelenski a Estados Unidos y a otros aliados para que suministren cazas para que las tropas ucranianas puedan defender el espacio aéreo ucraniano ante la esperada ofensiva rusa de primavera, Biden ha rechazado la petición, según ha afirmando en una entrevista con la cadena ABC News.

"No, he doesn't need F-16s now."



As Pres. Zelenskyy requests F-16s in conflict with Russia, Pres. Biden tells @DavidMuir the U.S. is sending Ukraine what "our seasoned military thinks he needs now."



