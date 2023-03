Este martes, 28 de febrero, el periodista español Pablo González cumplirá un año encarcelado en Polonia, acusado de espiar para Rusia.

González fue detenido en Przemysl, a 13 kilómetros de la frontera entre Polonia y Ucrania, dos días después de comenzar la invasión rusa. Fue arrestado cuando cubría la llegada de refugiados ucranianos como periodista independiente, y colaboraba con el diario Público, entre otros.

La Justicia polaca ha prorrogado varias veces la detención de González, la última vez hasta el próximo 24 de mayo.

Polonia acusa a González, nacido en Rusia y residente en Gernika con su esposa y sus tres hijos, de ser un agente de la Dirección de Inteligencia de las Fuerzas Armadas rusas. Las autoridades polacas no han aportado de momento ninguna prueba, aparte de hacer mención a su doble nacionalidad.

Oihana Goiriena: "Es surrealista, como estar en una película"

La esposa de González, Oihana Goiriena, ha asegurado este martes en RNE que la última comunicación que tuvo con su marido "fue una carta que recibí el 2 de febrero, pero fechada el 21 de diciembre. Era antes de Navidades y estaba bastante desanimado. El 10 de febrero recibió una visita consular, y en ella el cónsul lo vio mejor, y ha recuperado algo de peso".

Goiriena niega que su marido trabaje para el espionaje ruso. "Es como estar metido en una película, es surrealista", ha comentado, y ha reiterado que la única relación que tiene con Rusia es familiar porque su padre está allí.

"No tengo contacto ninguno con el Gobierno español, solo con el cónsul, que no está intentando ayudar. Pero con el Gobierno no. Es lo que pido: al menos una llamada, para que nos cuenten cómo van las cosas con el gobierno polaco", ha declarado.