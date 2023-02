El PP insiste en que no apoyará la moción de Vox y cree que se hace con "poco respeto"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha incidido este jueves en que su partido no apoyará la moción de censura impulsada por Vox con Ramón Tamames como candidato y cree que "se hace con poco respeto", y aunque no ha dado a conocer el sentido de su voto, ha dicho que tampoco se opondrá a la misma. El partido de Santiago Abascal registrará el próximo lunes la moción, aunque el propio Tamames tiene "dudas razonables" de que prospere.

En declaraciones a los medios de comunicación en Daimiel (Ciudad Real), donde ha visitado unas bodegas, Núñez Feijóo ha dejado claro que no apoya la moción porque, a su entender, ofrecerá "una victoria parlamentaria a un gobierno convulso, dividido, en implosión". Pero tampoco se opondrá, ha añadido, porque "hay muchos ciudadanos que quieren un cambio en el gobierno".

Con todo, ha incidido en que "no es ni el momento ni la oportunidad, ni lo más inteligente para conseguir que el gobierno cambie". Y ha pedido más "respeto": "España hay que tomársela un poquito más en serio que simplemente ir un par de tardes al Congreso, con alguien que sabe que no va a ser presidente y un partido al que se le ha ocurrido incrementar el show".

Aún así, ha mostrado el "mayor respeto" a Tamames por su biografía y por su nivel académico, y a quien no tienen ninguna crítica que hacer por su "decisión personal" que no comparte. Precisamente, este jueves Tamames ha dicho en TVE tener una "excelente relación" con el líder del PP: “Me parece una persona muy notable y que está haciendo un gran esfuerzo por su partido”. Hace algunas semanas, Feijóo trató de disuadir a Tamames de presentarse a la moción de censura: "Si fuese mi padre, no le dejaría".

Para el presidente del Partido Popular, hay dos metodologías para cambiar un gobierno, una de las cuales es la moción de censura y la otra, las elecciones, y ha recordado que se está "a las puertas de un campaña electoral", por lo que ha considerado que esta segunda opción es "la más oportuna".

El PSOE cree que Vox busca un gobierno de "privilegiados" y "gente de bien" La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha pedido "tomarse en serio" la moción de censura impulsada por Vox, aunque considera que forma parte de la estrategia de "bronca" y de "tierra quemada" de la formación que preside Santiago Abascal. Ha zanjado que una moción de censura es un "instrumento constitucional", aunque enmarca esta iniciativa en la "estrategia de bronca permanente" que, a su juicio, ha desplegado "la derecha". 01.31 min Los partidos del Congreso reaccionan a la moción de Vox liderada por Tamames El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha asegurado que Vox busca instaurar un gobierno de "privilegiados", esa "gente de bien de los que habla" Alberto Núñez Feijóo, frente al "Gobierno de la buena gente" actual. En este sentido, se ha preguntado ante los medios en el Congreso si lo que quiere cambiar Vox es "al Gobierno que ha subido las pensiones o que ha avanzado en derechos de las mujeres". López también ha recalcado que la iniciativa de Vox servirá para "conocer de verdad los planes secretos de la derecha" y ha recordado que el líder del PP comió con Tamames y tuvo un encuentro con Abascal.