Ramón Tamames, el candidato de Vox a la moción de censura contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reconocido que tiene “dudas razonables” de que la moción vaya a tener éxito en el Congreso: “Los corredores de apuestas no habrían puesto esta en la mejor situación”. Sin embargo, ha dicho que “lo que tiene de importancia” de esta iniciativa es el “repaso” que hará a lo que está sucediendo con la economía, la sociedad o las relaciones internacionales.

En una entrevista en TVE, el economista y exdiputado no ha querido desvelar el contenido de su intervención en el Congreso como candidato a la presidencia de Gobierno, pero ha asegurado que no tiene ningún “veto” de Vox, que presentará la moción de censura en el Congreso el próximo 27 de febrero. “Lo que escribo es por mis experiencias y por mi sapiencia, la que pueda haber adquirido a lo largo de mi vida. Me han dejado decir absolutamente lo que quiera porque no puede ser menos”, ha añadido.

El también exmilitante del PCE ha destacado que el artículo 113 de la Constitución relativo a la moción de censura, como “muy bien” ha dicho el portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, “es un artículo normal” y “no hay que darle a nadie la impresión de que nos jugamos nada”, ha asegurado: “Lo que nos jugamos es la claridad y la transparencia”. Y ha insistido: “Lo que tiene de importancia es el repaso que voy a dar de lo que está sucediendo”. En este sentido, se ha referido a la situación económica, social, y las relaciones internacionales, que ha dicho que le importan particularmente.