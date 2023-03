La moción de censura de Vox contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez se debatirá y votará en el Congreso el martes y miércoles de la próxima semana. El candidato es el economista y expolítico independiente Ramón Tamames, de 89 años, que de prosperar la moción se convertiría en el próximo presidente del Ejecutivo. Sin embargo, no hay posibilidades de que lo haga puesto que Vox no dispone de los apoyos parlamentarios necesarios.

Es la segunda moción de censura que impulsa Vox en lo que va de legislatura. La anterior, en octubre de 2020, fracasó y los 52 diputados de Vox se quedaron absolutamente solos en el Congreso. Esta vez, el PP de Alberto Núñez Feijóo no se opondrá como el de Casado y se abstendrá. De las seis mociones que se han presentado en la reciente democracia, cuatro han sido en los últimos siete años y la única que ha prosperado ha sido la de Pedro Sánchez a Mariano Rajoy en junio de 2018, que le llevó hasta La Moncloa.

El candidato tampoco tendrá límite de tiempo en sus intervenciones a fin de exponer el programa político del gobierno que pretende formar. En este caso, se da la particularidad de que Tamames ha marcado distancias con algunos postulados de Vox en lo relativo, por ejemplo, al cambio climático o a la ilegalización de partidos independentistas por la que abogan los de Abascal. En una entrevista en El País hace varios días, dejó muy claro que él no defendía a Vox. También ha reconocido en TVE que tiene “dudas razonables” de que la moción vaya a prosperar y no ha querido desvelar el contenido de su intervención hasta que no intervenga en el Congreso.

¿Cómo es la réplica de los grupos parlamentarios?

La intervención de los grupos parlamentarios empezará el martes por la tarde, en orden de menor a mayor representación. De esta forma empezará a intervenir el Grupo Mixto, al que seguirá EH-Bildu, el PNV, Ciudadanos, el Grupo Plural, ERC, Unidas Podemos, Vox, el PP y el PSOE.

Cada grupo tendrá un tiempo inicial de réplica al candidato de 30 minutos, y otros diez más para la contrarréplica. En el caso del PP, su líder no intervendrá. Feijóo, que no es diputado en el Congreso, ha decidido además no asistir, algo que podría hacer en su condición de senador, al considerar que Vox no se ha tomado "en serio" a España con su moción, que ha calificado como un "circo" que solo servirá para dar "un balón de oxígeno" a Sánchez. Hace algunas semanas, en una conversación telefónica, Feijóo trató de disuadir a Tamames de presentarse a la moción: "Si fueses mi padre, no te dejaría".

Se prevé que sea la portavoz 'popular' en la Cámara, Cuca Gamarra, quien intervenga en nombre del Partido Popular.