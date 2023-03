El candidato de Vox a la moción de censura, Ramón Tamames, ha admitido tener “discrepancias evidentes” con el partido de Santiago Abascal, pero ha subrayado que también hay “coincidencias muy importantes” y que se siente “a gusto” con una moción de censura en la que le han presentado los 52 diputados de Vox: “Coincidimos en lo esencial políticamente”.

Tamames y Abascal han ofrecido una rueda de prensa conjunta desde el Congreso de los Diputados sobre la moción de censura que se debate y vota el martes y miércoles de la próxima semana. Lo han hecho, además, un día después de que Eldiario.es haya publicado un borrador del discurso del candidato, en el que critica que España, actualmente, "se asemeja más a una moderna autocracia absorbente", pide elecciones generales el 28 de mayo y defiende que haya nombramientos vitalicios en el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo.

Preguntado sobre las discrepancias, Tamames ha dicho que “evidentemente” que las hay, pero ha subrayado coincidencias en la “defensa de la unidad de España”, en la conveniencia de la monarquía parlamentaria y la defensa de la bandera, que “no es la de Franco sino la de Carlos III” y que “representa a España en su historia universal”. “Son tres cosas importantes que nos unen” y ha lamentado que no se comparten por los 350 diputados que hay en el Congreso.

Ha subrayado igualmente que la monarquía “tiene mucha importancia”, porque sin un rey “sería mucho más difícil” y la monarquía “une a muchos pueblos”.

“Hay algunos que quieren romper España o marcharse y nosotros coincidimos en esto, porque estamos muy encantados de estar en España y de procurar que funcione mejor y sea una verdadera madre para todos”, ha proseguido.

Preguntado por su relación con Abascal, ha asegurado que le merece “mucho respeto” porque “ha estado en el frente político más duro que hemos tenido en los últimos 50 años, los años de plomo” por el terrorismo de ETA. Y ha destacado su “comportamiento ejemplar” y su “valentía” para proponer la moción de censura y escogerle candidato.

“Están intentando, y espero que lo logren con mi ayuda, ofrecer al país una visión de cómo está actualmente España, sin parcialidades partidistas en temas económicos, culturales, laborales o en cuestiones de política exterior”.

Una "extraordinaria valentía" es lo que también ha destacado Abascal del expolítico, economista y profesor por haber aceptado "un reto patriótico como este en un contexto nacional, político y mediático de gigantesca expectativa", cuando no, ha dicho, "acoso mediático". Ha criticado que se haya "escrutado cada palabra pronunciada" por Tamames con un "juicio severísimo".

Respecto a las diferencias con Tamames, ha dicho que es una coincidencia "más que suficiente" la exigencia de un Gobierno "que respete la separación de poderes y defienda la Constitución y la unidad de España y no esté condicionado por intereses particulares". "Lo demás es irrelevante y pedimos al resto de diputados que reflexione", ha incidido, y ha pronosticado que va a haber "gran coincidencia" entre el diagnóstico de Tamames con la "mayoría parlamentaria" : "Estamos mirando algo muy grande y no vamos a mirar cosas pequeñas ahora mismo".

Además, ha aprovechado para subrayar que algunas cuestiones que ha defendido Tamames y que no coinciden con Vox, sí que se asemejan a los postulados del PP o incluso "las ha planteado" el líder de los 'populares', Alberto Núñez Feijóo, como la "perspectiva de la plurinacionalidad" . "Por eso digo que quizá deberían reflexionar sobre el sentido de su voto", ha insistido, y se ha preguntado: "¿Por qué van a abstenerse ante un diagnóstico como el de Tamames, que en gran medida coincide con sus planteamientos?".

Respecto a la publicación del borrador del discurso del candidato, Abascal ha lanzado un llamamiento al PP al asegurar que "no hay mal que por bien no venga" y que "quizá sirva para que algunos diputados" que han mostrado su "desconfianza" y anunciado su abstención " puedan leer el discurso con "atención" y "reflexionar y cambiar el sentido de su voto".

Abascal ha ironizado con la "sagacidad" de los periodistas que han descubierto, ha dicho, que Tamames y Vox piensan diferente en muchas cuestiones y ha recalcado que lo que ha hecho su partido es "cumplir" con su anuncio de diciembre de presentar a un candidato independiente. Ha rechazado retirar la moción aunque no tenga visos de prosperar.

Tamames: "Uno de los peores gobiernos de los últimos 80 años"

Pese a que en los últimos días Tamames había dicho tener "cierta estima" a Pedro Sánchez, el candidato ha sido muy crítico con su Ejecutivo y con el Partido Socialista.

El profesor ha pedido una declaración conjunta de PSOE, PP y Vox, los tres principales partidos, a favor de la Constitución para que "la gente sepa qué vota", que no es "un Gobierno frankenstein", ha asegurado. Y ha denunciado que los socialistas "están pesarosos porque esto no es el PSOE", ya que está "pactando con antiguos derivados del terrorismo y con separatistas": "Eso no es socialismo".

Y aunque no ha entrado en las "exageraciones" verbales que se hacen en política, como la repetida frase de Abascal de que este es "el peor Gobierno de la historia", Tamames ha asegurado: "No estoy seguro de que sea el peor de los gobiernos de los últimos 80 años pero es uno de los peores".

Por último, respecto por la petición para que haya elecciones generales el 28 de mayo, el economista ha defendido que "el tiempo pasa y es oro", ha dicho tras criticar que el Ejecutivo permita situaciones de "insolidaridad económica" entre comunidades autónomas, como una posible concesión al gobierno del País Vasco para que se quede con la gestión de la caja de la Seguridad Social, o no esté defendiendo lo suficiente, a su juicio, el español en Cataluña.



Preguntado sobre si se ve como presidente del Gobierno, dado que la moción parece abocada al fracaso, Tamames ha opinado que, si el voto fuera "secreto", podrían ser más de 52 los diputados que votaran a favor de la moción.