El político y economista Ramón Tamames, candidato para la moción de censura contra Pedro Sánchez, considera "exagerado" decir que el Gobierno de coalición de PSOE y Podemos es el peor de la historia, como ha asegurado Vox, y defiende su "independencia absoluta" en el discurso que pronunciará el próximo 21 de marzo.

Así se ha expresado Tamames este martes en declaraciones a los medios a su llegada a la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas donde participa en la II sesión del 'Ciclo de conferencias Enrique Fuentes Quintana'.

Cuestionado sobre si cree que el Gobierno de coalición es el peor de la historia, como apunta Vox, Tamames ha restado importancia a la afirmación y ha deslizado que "hablar de los políticos siempre es exagerado", citando al filósofo José Ortega y Gasset. "Hay tendencia a destacar, subrayar y poner tinta roja para llamar la atención de muchas cosas", ha añadido.

Al respecto, ha insistido en que es un "método dialéctico usual y no tiene nada extraño que se haya empleado alguna vez", si bien ha dejado claro que él no participa de "epítetos a ninguna persona si no hay una razón para hacerlo de una manera directa y personal", ha sentenciado.