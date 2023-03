La moción de censura de Vox se debatirá el 21 y 22 de marzo

La moción de censura de Vox contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que tendrá al economista y exmilitante del PCE Ramón Tamames como candidato, se debatirá en el Congreso la próxima semana el 21 y 22 de marzo, según ha confirmado este lunes la presidenta del Congreso, Meritxell Batet.

En una comparecencia desde la Cámara Baja, Batet ha dicho que la hora del inicio del debate la dará a conocer este martes tras la Junta de Portavoces, pero ha confirmado que el fin del debate y la votación de la moción será el miércoles 22.

Las fechas son justo las previas a que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez emprenda dos viajes internacionales, a Bruselas (Bélgica) para participar en una reunión el Consejo de la Unión Europea y a Santo Domingo (República Dominicana) para asistir a la Cumbre Iberoamericana.

El pasado día 7 la Mesa del Congreso dio vía libre a la moción de censura de Vox y la admitió a trámite porque cumple con los requisitos de haberse presentado al menos por una décima parte de los diputados, con un escrito motivado y con la aceptación de un candidato. La moción de Vox fue registrada el 27 de febrero.

Tamames, que ha pedido ideas a los ciudadanos para incorporar a su discurso de la moción, participará el martes en una mesa redonda organizada por la Real Academia de Ciencias Morales y Económicas en memoria de Enrique Fuentes Quintana, quien fuera ministro del Gobierno de Adolfo Suárez y uno de los arquitectos de los Pactos de la Moncloa, fallecido en 2007.

Aunque el líder del PP y jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, no tiene previsto acudir a la sesión, si finalmente decidiera hacerlo su condición de senador le permite ocupar un escaño o un puesto en la tribuna de autoridades; eso sí, en ningún caso podrá tomar la palabra.

Tamames y Sánchez no tienen límite de tiempo para intervenir

Una moción sin visos de prosperar

La moción de Vox no tiene visos de prosperar, puesto que no cuenta con el apoyo de ningún grupo en el Congreso y el PP, a diferencia de la moción de Vox de 2020 en la que bajo la dirección de Pablo Casado los 'populares' votaron 'no', se abstendrá. El Partido Popular ha sido muy crítico, sin embargo, y ha pedido a Vox tomarse "en serio" a España, mientras que en la izquierda creen que el "esperpento" tan solo va dirigido contra el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Este mismo lunes, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha criticado en RNE que Tamames se preste a representar a la "ultraderecha" y a sus "propuestas del pasado oscuro", a las que el Ejecutivo, ha dicho, va a hacer frente. Dicho esto, ha expresado que la moción será una buena oportunidad para contraponer la coalición de PSOE y Podemos frente al "blanco y negro" de Vox.

Las Mañanas de RNE - Isabel Rodríguez, portavoz del Gobierno: "El Partido Popular está cada vez más cerca de Vox"

"Será una buena oportunidad para contrastar estos modelos y también para saber de qué lado está cada uno, porque aquí el PP cada vez está más cerca de Vox, cada vez estrecha más su mano con Vox, y creo que en una moción de censura de la extrema derecha, si de verdad el Partido Popular fuera una derecha moderada, no cabe abstención, sino un rechazo rotundo, como ya hiciera (Pablo) Casado con valentía" en la última del partido de Santiago Abascal, ha recordado.

Por su parte, Feijóo ha recriminado este lunes a Vox que brinde a Sánchez la oportunidad de "lucirse" con su moción de censura, hablando ante el Pleno del Congreso de "lo que le apetezca" cuando debería ofrecer explicaciones de los "problemas" de la gente y de "los escándalos que poco a poco van cercando al Gobierno".

El propio Tamames reconoció en TVE que tiene "dudas razonables" de que la moción prospere. En los días, en sus declaraciones y en una entrevista en El País la semana pasada Tamames ha mostrado tener diferencias con el partido que le ha propuesto como candidato, en cuestiones como el cambio climático o con su rechazo a ilegalizar partidos independentistas, y dijo claramente que él no "defendía" a Vox, aunque había sido el único partido que le había propuesto para exponer sus ideas en el Congreso.

En la historia de la democracia, junto con esta última de Vox, se han presentado seis mociones de censura, si bien las cuatro últimas han sido en los últimos siete años. Solo la de Pedro Sánchez contra Mariano Rajoy en 2018 prosperó.

En caso de que Vox consiguiera los apoyos necesarios para la moción (mayoría absoluta), Tamames se convertiría en presidente del Gobierno, como ocurrió con Sánchez en 2018, algo sin embargo que no parece que vaya a ocurrir.