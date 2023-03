Sánchez cree que el PP "se acerca" más a Vox con Feijóo: "No se atreve a votar en contra de la moción"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha señalado que la moción de censura presentada por Vox este mismo lunes, con Ramón Tamames como candidato, evidencia que el PP de Alberto Núñez Feijóo "claramente se está acercando" al partido de Santiago Abascal por su anunciada abstención, mientras que en la planteada en 2020 lo hizo en contra, con Pablo Casado como líder.

"Con el señor Casado votaron que no, con Feijóo van a abstenerse. Con eso lo que está claro es que no se atreven a rechazar la moción de censura y votar en contra", ha dicho Sánchez en una entrevista en Telecinco.

El líder de los socialistas ha destacado que a menos de un año de las elecciones generales y a escasos tres meses de los comicios autonómicos y locales, Feijóo "claramente se está acercando a Vox". "Desde el punto de vista político tiene trascendencia porque saben que la única manera que tienen de gobernar, es con Vox", ha añadido.

Feijóo no acudirá a la moción de censura de Vox para no participar en su "circo" y "performance"

Una moción de censura para "contrastar dos modelos"

Por ese motivo, Sánchez ha señalado que su partido y el Gobierno de coalición se va a tomar "muy en serio" la moción presentada.

"Tiene que servir este debate para contrastar dos modelos: el de coalición progresista y el de la coalición de derecha y ultraderecha. La única manera que tiene el PP de gobernar", ha dicho el presidente de Gobierno, quien ha opinado que, de cara al futuro, la única manera de gobernar será a través de coaliciones, ya sean “progresistas” o de “ultraderecha”.

Respecto al candidato presentado por Vox para liderar la moción de censura, el casi nonagenario y exmiembro del PCE, Ramón Tamames, Sánchez ha resaltado que la elección le ha resultado "extraña".

"Tengo el máximo respeto a cualquiera de los candidatos, pero me resulta extraño que Vox anunciara hace casi tres meses la moción de censura como consecuencia de una emergencia nacional, porque España camina a una dictadura bolivariana y no sea el líder del partido el que la lidere y sí otra persona. Entiendo que Abascal no se atreva después del rapapolvo de la primera", ha enfatizado Sánchez.