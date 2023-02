La subida del salario mínimo interprofesional (SMI) hasta los 1.080 euros mensuales en 14 pagas no ha dejado indiferente a trabajadores ni a pequeños empresarios. Mientras los primeros celebran el aumento de un salario que dicen es “vital” para poder afrontar el día a día "con menos preocupaciones", los segundos advierten del "impacto negativo" que tendrá sobre las maltrechas cuentas de sus compañías, que durante los últimos años vienen soportando ya costes de producción disparados.

“No es mucho, pero me ayudará a dar de comer a mi hija carne todas las semanas”, asegura a RTVE.es María, que trabaja en una residencia en Madrid cuidando a personas dependientes. Ella es madre soltera y nos cuenta, emocionada, las dificultades de sacar adelante una familia con un sueldo por debajo de los 1.000 euros, “sobre todo hoy en día con los precios por las nubes”. Solo los 650 euros que paga de alquiler ya “se comen” más de la mitad de su sueldo, por lo que esta subida le parece “de justicia” y le ayudará a afrontar el final de mes “con más alivio".

La vivienda, la cesta de la compra alimentos, la luz, el gas… Los precios se han disparado en el último año casi un 8,5 % de media y han hecho mella en el bolsillo de las familias, sobre todo en los más vulnerables. “Con esto puedo comprar una bombona de butano más al mes”, apunta Carmen, que trabaja en una tienda de decoración en Barcelona. En su caso, vive sola y “afortunadamente”, dice, “tiene la casa pagada”, pero destina parte de sus ingresos a ayudar a sus hijos con los gastos mensuales, porque uno de ellos está en el paro.

El día a día de María o Carmen es el de muchos trabajadores que cobran el salario mínimo en España. Según datos del Gobierno, la medida beneficiará a 2,5 millones de personas. De ellos, el perfil más habitual es el de una mujer, de entre 16 y 34 años, y con contrato temporal en los servicios. "Pareciera un dato frío, pero no lo es. Es una variable que permite cambiar la vida de la gente", señalaba este martes la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, tras la aprobación en el Consejo de Ministros de una medida que ha contado con el visto bueno de los sindicatos, pero de la que se ha vuelto a descolgar la patronal.

Los empresarios agrícolas, en cambio, creen que una subida salarial ahora no es compatible con la rentabilidad de un sector que viene soportando durante los últimos años costes de producción disparados por el aumento de los precios de las materias primas, de la energía o de los fertilizantes . “El gran problema es cómo trasladamos el aumento de los costes laborales al precio que finalmente acaba cobrando el agricultor por su producción”, apunta a RTVE.es el responsable del Área de Relaciones Laborales de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), Andrés Góngora.

Las pequeñas empresas son las más afectadas, según CEPYME

Desde la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME) creen que las pequeñas empresas son las más perjudicadas: cuatro de cada diez tendrán que repercutir la subida en el salario de sus empleados, lo que supondrá un desembolso de entre 1.654 y 1.734 euros mensuales por trabajador, en función del tipo de cotización por accidentes laborales. Y sostiene que el aumento del SMI desde 2018 ha provocado la destrucción de 105.800 puestos de trabajo y ha evitado la creación de 150.400 empleos.

Y podrían ser más, advierte la Asociación Profesional de Empresas de Limpieza (Aspel). Su presidente, Juan Diez de los Ríos, denuncia a RTVE.es que tras la subida los márgenes de beneficios son “muy bajos”, de apenas el 3 %, porque el coste laboral se lleva un 90 % y el 7 % restante tiene que dedicarse a la compra de materiales. “El problema es que acuerdan las subidas por Real Decreto, pero no podemos repercutirlas en los contratos que están ejecutándose. Es decir, que llevamos cinco años soportando un 46,7% de quebranto en nuestras cuentas corrientes”, añade.

La patronal, que aglutina a 17 grupos empresariales, denuncia que la medida afectará al 53% de los convenios de limpieza y al 32% de los trabajadores. Por eso, reclaman que se modifique la normativa de revisión de precios en los procesos de contratación derivados de la Ley 9/2017 de contratos del sector público, para así repercutir el incremento del SMI en los contratos en ejecución. “Nos parece positivo que aumenten los salarios; lo único que queremos es que se haga justicia”, afirma Diez de los Ríos, para después concluir: “No podemos más, no podemos seguir así. No podemos dar lo que no tenemos”.