La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha afirmado este miércoles en el Congreso de los Diputados que actualmente en España hay 20,5 millones de ocupados y que, de ellos, casi el 3% son fijos discontinuos.

"Es una gota en el océano", ha recalcado Díaz en la sesión de control al Gobierno, matizando que "lo importante" es que hoy esos trabajadores de actividades estacionales "tienen esperanza de vida". La titular de Trabajo ha recordado que ya hay más de 3.000 sentencias en las que se indica que todos los trabajadores fijos discontinuos mantienen una relación laboral indefinida con la empresa.

"Llego a pensar que lo suyo es o ignorancia o mala fe, le voy a presumir la mala fe en esta ocasión", le ha recriminado Díaz al diputado popular, Mario Garcés, después de que este acusara al Ejecutivo de no registrar los parados efectivos que hay en el país.

Ante las críticas de los populares por la contabilización de los trabajadores fijos discontinuos, Díaz ha defendido que el Gobierno computa el número de este tipo de contratos de "idéntica manera" a la que lo hacía el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Díaz ha explicado que hace 38 años en España se dictó una orden por la que se computan los fijos discontinuos de la misma manera y, además, ha recordado que esos datos se registran en las comunidades autónomas. "¿Quiere usted insinuar que el señor Moreno Bonilla está maquillando los datos en Andalucía?", ha preguntado la vicepresidenta al diputado popular.

Con todo, la responsable de Trabajo ha reclamado este miércoles a los diputados del Partido Popular que retiren el recurso que han interpuesto en el Constitucional a la reforma laboral y les ha pedido "que estén del lado de la gente". "Estoy segura de que muchos de sus hijos hoy son indefinidos gracias a la reforma laboral de este Gobierno y de los agentes sociales", ha enfatizado.

Por ello, Díaz ha defendido este modelo laboral frente al que sostenía el Partido Popular cuando estaba en el Gobierno, basado en trabajadores "de usar y tirar", ha indicado, especialmente en sectores como la agricultura o el turismo, con contratos de menos de siete días.

El Gobierno evaluará las indemnizaciones por despido improcedente

Además, Díaz ha avanzado que el Gobierno trabajará "pronto" en las indemnizaciones por despido improcedente, que actualmente se sitúan en 33 días por año trabajado. La ministra considera que en España este tipo de despido "no es caro", sino que, de hecho, "es demasiado barato". Precisamente Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) le ha dirigido una interpelación urgente con respecto a este tema.

Así, Díaz ha indicado que en la actualidad hay empresas a las que, aunque puedan recurrir al despido objetivo e indemnizar con 20 días por año trabajado, "les sale a cuenta despedir" usando una indemnización de 33 días por año trabajado. "Esta escasa diferencia es una verdadera perversión del sistema que hace que no exista una protección efectiva ante los abusos", ha denunciado Díaz. Ha puesto el ejemplo de Francia, que "copió" el modelo de despidos de la reforma laboral introducida por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, según ha explicado. Sin embargo, ha recalcado que "Francia lo ha tenido que corregir y somos una anomalía en el conjunto mayoritario europeo".

Por ello, Díaz ha dejado entrever que el Gobierno comenzará a tomar medidas en lo que respecta a las indemnizaciones por despidos improcedentes y que no se incluyeron en la reforma laboral de 2021, por ser una 'línea roja' delimitada por la CEOE. No obstante, ha señalado que España es de los pocos países con las indemnizaciones topadas y los sindicatos más representativos han interpuesto reclamaciones colectivas para "adverar" si España cumple con el artículo 24 de la Carta Social Europa o no.

"Pronto será turno de España", ha sentenciado la vicepresidenta, que ha garantizado a ERC que el Ejecutivo "va a cumplir con lo que resuelve el Comité de Derechos Sociales y Económicos" en lo relativo al artículo 24 de la Carta Social Europea.