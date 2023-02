Sin carreteras ni aeropuertos: la carrera de obstáculos de la ayuda humanitaria tras los terremotos

Un mensaje de texto, recibido el pasado lunes en el teléfono pasadas las dos de la mañana, supuso el inicio de una carrera frenética que llevó a un equipo formado por diez bomberos, tres sanitarios y cuatro perros hasta la ciudad turca de Ebistan, donde desde entonces han trabajado sin apenas descanso para tratar de rescatar a las personas sepultadas bajo los escombros que aún continúan con vida. Igual que ellos, cientos de organizaciones humanitarias de todo el mundo han puesto rumbo hacia la frontera de Turquía y Siria, con el objetivo de ayudar a los millones de personas que se han visto afectadas por el episodio sísmico más destructivo que se recuerda en esta región en décadas.

"Hemos participado en más de 40 catástrofes naturales en todo el mundo, por lo que tenemos mucha experiencia en este tipo de situaciones", manifiesta a RTVE.es Antonio Nogales, presidente de Bomberos Unidos sin Fronteras, una ONG que se creó en 1996 para intervenir en este tipo de situaciones y en proyectos de cooperación al desarrollo. El mensaje de texto dio luz verde a su protocolo de activación, y el equipo de 17 miembros, procedentes de varios puntos de España, preparó inmediatamente el material necesario y partió hacia Madrid, donde a las 18:00 horas de esa misma tarde volaron primero a Estambul, y después a Adana, para continuar por carretera hasta Ebistan, en el corazón de la tragedia.

Cuando llegaron, comprobaron que eran los únicos extranjeros que habían llegado, junto con otro pequeño grupo también español de rescate con perros. Allí solo estaba el Ejército turco, sobrepasado por la dimensión de una catástrofe que excedía la capacidad de respuesta de cualquier país. "Las condiciones son muy duras, porque hace muchísimo frío, y el equipo está haciendo las búsquedas con el escombro completamente cubierto de nieve. Hay muchísimos edificios colapsados y pocos equipos de respuesta", valora Nogales desde España, donde coordina las labores e intenta atender las necesidades que van surgiendo.

"Nuestros compañeros nos describen un nivel de destrucción muy grande, que pocas veces han visto, y una población completamente en shock, recuperándose todavía de la impresión de todo lo que ha sucedido", continúa describiendo, para apuntar que el equipo de voluntarios españoles "está completamente desbordado, trabajando contra reloj, haciendo búsquedas continuas, y muy necesitado de apoyo". En estos tres días, apenas han descansado, ya que las primeras 72 horas son las más importantes para rescatar con vida a las víctimas de los terremotos. Posteriormente se siguen rescatando, pero la posibilidad de sobrevivir disminuye mucho.

Los primeros días que suceden a un terremoto se centran sobre todo en las tareas de evacuación y rescate, cuyo peso recae en las autoridades del país afectado. Aunque en casos tan extremos como este, resulta imprescindible el apoyo internacional. Cuando el mismo lunes el Gobierno turco declaró el estado de emergencia en sus diez provincias más golpeadas, solicitó ayuda internacional expresamente para equipos de búsqueda y rescate, ya que se trata de un trabajo altamente especializado, que además hay que llevar a cabo en el menor tiempo posible. Pero Turquía al menos dispone de una capacidad de respuesta ampliamente desarrollada, porque es un país acostumbrado a este tipo de catástrofes. En cambio, Siria, dividida y devorada por más de una década de conflicto interno, apenas tiene margen de reacción, y depende completamente de la ayuda exterior.

En este avispero, las únicas organizaciones que pueden operar son aquellas que ya conocen la zona y son capaces de negociar con ambas autoridades, "porque entrar de nuevas es muy difícil". "La Media Luna Roja Árabe Siria, después de casi 12 años de guerra, ha conseguido mantener una interlocución con todas las partes que hace que incluso en un contexto de no terremoto puedan acceder a zonas que estén controladas por una u otra", recalca María Alcázar.

Alcázar considera que en un escenario como el actual, en el que decenas de organizaciones humanitarias concurren prestando sus servicios, es "esencial que haya una buena coordinación" con los gobiernos de cada país afectado, para que la ayuda se preste de la manera más efectiva posible, y no se caiga en ninguno de los dos extremos: "ni que haya recursos insuficientes, ni que se produzca un exceso de estos recursos" .

Asistencia sanitaria

En la zona de Idlib y Alepo, Médicos del Mundo coordina 14 centros de salud, dentro de un proyecto para prestar ayuda a refugiados que comenzó en 2008 y que se extiende más allá de la frontera turca, donde también atienden campamentos. Algunos de esos 14 centros ubicados en Siria han sido destruidos por el seísmo, pero la mayoría sigue funcionando. "El problema es que es una zona de conflicto, por lo que no hay permisos para que todo el mundo pueda entrar a trabajar allí. Además, es muy difícil el acceso por tierra, y también por aire, porque en una zona en guerra rápidamente te conviertes en un objetivo", asegura a RTVE.es José Félix Hoyo, vicepresidente de esta organización en España.

"Igual que cualquier otro gran terremoto, este está siendo muy complicado desde el punto de vista logístico, pero con dos problemas añadidos: el tiempo, que es muy malo, y de hecho tenemos un equipo bloqueado en un puerto de montaña por la nieve; y la dificultad para nosotros de tener que reconstruir todo un proyecto que ya existía, como es el caso de Siria", continúa, y subraya que Médicos del Mundo dispone de "un equipo importante, y además en terreno" para hacer frente a la tragedia, compuesto aproximadamente por 400 personas.

Sin apenas aeropuertos operativos en la zona, "otro de los problemas habituales en este tipo de emergencias es que se forman cuellos de botella". "Llega un momento en el que ya no caben más aviones cargados de ayuda humanitaria, y no solo es que lleguen los aviones, sino que después tienen que vaciarse y despegar", apunta. Además, debido al estado impracticable de muchas carreteras, "se forman montañas de ayuda que se quedan en un sitio durante meses, porque no se pueden desplazar a todos los lugares".

"De momento, lo que estamos intentando es que las personas que están ya allí sean lo más operativas posibles", apunta Hoyo, quien remarca que, además, en su organización hay mucho personal de otros países como España, Francia o Bélgica "pendiente de salir para allá si fuese necesario".

En esta misma línea, otra ONG muy similar, Médicos Sin Fronteras (MSF), cuenta a RTVE.es cómo su trabajo en las zonas afectadas se está centrando en apoyar a las estructuras de salud, con donaciones de equipamiento, de medicamentos e incluso aportando personal. También, en auxiliar a la población, distribuyendo bienes de primera necesidad, como mantas, abrigo, kits de higiene, de cocina... "Nosotros somos emergencistas, y tenemos planes de emergencia preparados. Por eso, cuando ha ocurrido esta catástrofe, hemos podido actuar muy rápido", describe su responsable de Operaciones Logísticas, Cristina Imaz.

MSF no oculta su inquietud por cómo va a quedar Siria después del terremoto, ya que considera que su situación es muy distinta a la de Turquía. "En este caso es verdad que la sociedad turca tiene mucha capacidad de respuesta ante este tipo de catástrofes, o sea, son muy capaces de gestionar la situación y las ayudas que reciban. Ellos ya han vivido estas cosas, y están preparados para responder", apunta Imaz, quien manifiesta que "a nosotros nos preocupa más Siria, porque ya parten de una situación de vulnerabilidad. Llevan más de una década de guerra". "Turquía va a recibir mucha atención, pero en el caso de Siria va a ser mucho más difícil, porque casi no se puede entrar ni salir", recalca.

Hasta ahora, según detalla, han apoyado al menos a 15 centros sanitarios en la parte rebelde de Siria con ambulancias y suministros como kits de emergencia, de traumatología, quirúrgicos… "Si hace falta, también suministraremos personal, o ampliaremos el espacio de estos centrps temporalmente, con tiendas de campaña, aumentando el número de camas", agrega.