A primera hora de la mañana, Derya, una mujer de unos 45 años, se calienta en una fogata improvisada a las puertas de una mezquita que se encuentra en lo que era el casco antiguo de Antioquia. Ahí duerme con su familia y otros vecinos del barrio, en bancos que se han instalado de forma provisional donde antes rezaban. Toda su familia logró salir de su casa, ahora derruida, cuando comenzó el terremoto.

Esta mujer, que trabajaba como contable, asegura que la estructura de la mezquita es sólida y cree que todavía queda un mes para que las réplicas del terremoto terminen. A pesar de su situación, Derya se siente afortunada. "Al menos tengo comida, agua y mi familia está viva", afirma.

Antioquia se encuentra al sureste de Turquía, muy cerca de la frontera con Siria, y aunque le separan 150 kilómetros del epicentro del terremoto, casi toda la ciudad está completamente arrasada.

Noches sin descansar para buscar a sus familias

En Iskenderun, en plena noche, Mused observa cómo trabajan los equipos de rescate entre los escombros de la casa en la que vivía. Con una manta, sentado frente a una hoguera, asegura que desde el terremoto "es lo único" que hace y que solo duerme "cinco minutos entre ratos".



Vivía en la cuarta planta del edificio, que tenía siete en total. "No me acuerdo de cómo sobreviví. Estaba en la cama intentando dormir cuando noté el temblor. Me quedé en shock. Ni mi cuerpo ni mi mente respondían en los 20 segundos que duró", asegura sentado con una manta y un gorro buscando el calor en el fuego improvisado.

Voluntarios reparten víveres y alimentos a los afectados por el terremoto L.GÓMEZ DÍAZ

"Lo único que recuerdo es que de repente me encontré en el suelo de la calle, con la mitad de mi cuerpo entre los escombros. Pude salir yo solo e inmediatamente pedí ayuda a mi tío", cuenta este joven con los ojos llenos de lágrimas.

En su casa estaban también su madre y sus hermanas, de nueve y 20 años, y en el piso de al lado vivía su tío con su familia. "Soy el único que ha salido. Solo espero que puedan salir", dice con algo de esperanza.

"Mi familia es todo. Si les pierdo, no me quedaría nada", lamenta entre silencios este joven de 25 años. Y no puede evitar recordar una vida que ahora le parece lejana: estudió Psicología y se estaba preparando para un examen para obtener un trabajo. "Ahora no sé qué pasará", admite.