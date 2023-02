Las autoridades francesas intentan probar que los jóvenes migrantes no acompañados no entran dentro de la jurisdicción del Consejo Departamental (el órgano responsable de proteger a los menores en Francia). Para ello tratan de negar su minoría de edad. Así, estos quedan en la calle, sin opciones de acceder a ningún servicio médico. Médicos Sin Fronteras (MSF) lleva años denunciando esta situación mientras trata de ofrecer una alternativa real y efectiva para estos jóvenes.

En la actualidad, la organización hospeda a veinte menores extranjeros que fueron rechazados por el Consejo Departamental de Bouches-du-Rhône (al que pertenece Marsella) y que están inmersos en un proceso de apelación ante el juez de menores.

“Fui rechazado por mis documentos. Me pidieron la taskera [el documento de identidad afgano] pero me la había dejado en Afganistán. Con la llegada de los talibanes, no podía pedirles a mis amigos esos documentos. Volvía a estar en la calle”, recuerda.

“Los jóvenes considerados mayores de edad – afirma Julien – vuelven a las calles. Sin alojamiento e incapaces de satisfacer sus necesidades básicas, es muy poco realista esperar que tengan la capacidad de reclamar su derecho a apelar. El no ser considerados mayores de edad no debería implicar el final de la atención médica. Sin esta, su estado de salud empeora a pesar de que cuenten con un diagnóstico previo.

Bakary, marfileño de 16 años

Bakary es uno de los jóvenes que vive en esos alojamientos. Como Jahan, también llegó a Marsella totalmente solo y sin ningún recurso cuando apenas tenía 16 años. En su caso, venía de Costa de Marfil, tras cruzar Burkina Faso y Níger hasta llegar a Libia, donde, en compañía de su tía, se embarcó en una balsa hinchable para cruzar el Mediterráneo.

“Cada vez que una de las olas chocaba con la balsa, había gente que caía al agua“

“Esperamos varias semanas encerrados en un almacén con centenares de personas. Una mañana, por fin, uno de los guardias nos montó en una balsa hinchable. Estaba aterrado: cada vez que una de las olas chocaba con la balsa, había gente que caía al agua. Mi tía fue una de las que se cayó y, así, de repente me quedé solo.”

Bakary pasó semanas encerrado en un almacén en Libia hasta que pudo subirse a una balsa para cruzar a Europa. Mohammad Ghannam/MSF © Mohammad Ghannam/MSF

Tras ser rescatado por un barco de salvamento, Bakary llegó a Italia. Cuando llegó a Marsella, sin embargo, se encontró con la última de las barreras: el reconocimiento de su minoría de edad.

“Cuando intentas explicar a los asesores todo por lo que has pasado, creen que estás mintiendo.“

“Cuando intentas explicar a los asesores todo por lo que has pasado, creen que estás mintiendo. Me rechazaron con el argumento de que mentía sobre mi edad. Me dijeron que podía apelar la decisión del juez. ¿Apelar? No había oído hablar de eso y no sabía lo que significaba esa palabra.”

Bakary se quedó totalmente desolado y sin más alternativa que la calle. Afortunadamente, conoció a un grupo de voluntarios que lo acogió, refugió y guió en el proceso de apelación. Ahora puede por fin empezar a pensar en el futuro y dejar de recordar una y otra vez un pasado en el que solo encuentra dolor y sufrimiento.

“Mi sueño es convertirme en un científico“

“Mi sueño – dice Bakary – es convertirme en un científico. Me gustaría estudiar y sacarme una carrera. Soy una persona muy curiosa y me hago muchas preguntas: me gustaría saber más sobre cómo vive y se organiza la gente, ir más allá en la búsqueda del significado de la vida”.