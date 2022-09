Las heridas abiertas en la salud mental en Sudán del Sur

A principios de 2021, Tambura (en el suroeste de Sudán del Sur) vivió el estallido de un conflicto interno que, en gran medida, se desarrolló según criterios étnicos. Comunidades que habían convivido pacíficamente durante décadas se vieron atrapadas en medio de brutales matanzas diarias.

Lo peor llegó entre junio y septiembre cuando la violencia diezmó, literalmente, la población. Cuando Médicos Sin Fronteras (MSF) lanzó una intervención de emergencia en la zona en diciembre, el nivel de devastación era patente: 80.000 personas habían sido desplazadas. Un estudio retrospectivo sobre la mortalidad realizado por MSF en marzo de este año reveló una media de 5,5 muertes diarias cada 10.000 personas en un periodo de nueve meses.

“Seis miembros de mi familia murieron, entre ellos mi marido, mi hijo, mi hermano y mi sobrino. Cuando me enteré, no estaba en mis cabales ; perdí la noción de quién soy”, recuerda Severna Joseph , una de las muchas personas desplazadas que ha perdido a sus seres queridos.

Al margen de las víctimas directas de la violencia, la destrucción y el saqueo del hospital provocó que se perdieran vidas por falta de atención médica . Las madres no disponían de espacios seguros para dar a luz, y los niños no tenían ningún lugar donde ser vacunados contra enfermedades infecciosas, a menudo, mortales.

Incertidumbre por el futuro

“Me sentía impotente; quería suicidarme“

La incertidumbre por el futuro es un denominador común de las personas desplazadas. ”No puedo dormir por la noche pensando en qué podré darles de comer a los niños por la mañana. Sabía que si uno de los niños enfermaba, no iba a haber nada que pudiera hacer. Me sentía impotente; quería suicidarme. Me enteré de que los asesores de salud mental de MSF ayudaban a la gente a sobrellevar sus emociones y los busqué. Me ayudaron con algunos de los sentimientos que tenía, y finalmente conseguí entenderlos. Ahora tengo más energía. Hago lo que puedo para mantener a los niños, pero la gente de aquí sigue necesitando comida, agua, atención sanitaria y escuelas. ¿Cómo será el futuro de estos niños si no hay escuelas?”, se lamenta María Lucía, 67 años.

¿Todavía sufro, pero ahora estoy empezando a entender lo que me pasó, estoy empezando a trabajar para aceptar lo sucedido¿, dice Severna Joseph. © Scott Hamilton / MSF

El propio Mark es consciente de la carga psicológica que supone tener poca certeza o capacidad de decisión sobre el futuro y carecer de un hogar al que regresar. A pesar de enfrentarse a sus propios retos, Mark trabaja como promotor de salud de MSF para apoyar a otros en el campo; se dedica a compartir información sobre los servicios de salud disponibles, las vías de derivación, las medidas preventivas para evitar que las personas enfermen y a coordinar actividades como la campaña de vacunación contra el sarampión, que se realizó el pasado marzo.

Sesión de grupo para mujeres: las participantes cantan y bailan para aliviar el estrés. © Scott Hamilton / MSF

Las sesiones grupales sobre salud psicosocial organizadas por MSF en los campos han incluido actividades como dibujar, cantar y bailar. El equipo también animó a la gente a mantener las dinámicas y conexiones sociales que muchos de ellos ya habían desarrollado, como jugar al fútbol o charlar con amigos tomando un té o un café. Cuando las personas están confinadas en campos de desplazados superpoblados, este tipo de actividades psicosociales puede salvarles la vida, ya que proporcionan una forma de aliviar el estrés y el dolor y ayudan a las personas a procesar colectivamente el trauma.