República Centroafricana (RCA) vive una situación crítica alimentada por la pobreza extrema y violencia generalizada, a lo que se une el VIH, considerado una de las principales causas de muerte en el país. La gran escasez de instalaciones y personal sanitario, así como las barreras para la detección temprana y la atención a pacientes con sida, dificultan aún más la situación en el país que a día de hoy cuenta con la menor esperanza de vida de todo el mundo.

Muchas personas tienen que hacer largos y peligrosos viajes para poder encontrar una clínica en la que poder hacerse una prueba diagnóstica o recibir tratamiento. Y muchas veces, cuando llegan al centro médico, solo encuentran estantes vacíos y falta de medios para ser atendidos, lo que les deja sin poder recibir el tratamiento que tanto necesitan.

Varios pacientes esperan a ser atendidos en el Centro Hospitalario Universitario Comunitario (CHUC) de Bangui Adrienne Surprenant/Collectif It Adrienne Surprenant / MSF

"Muchos se hacen la prueba demasiado tarde. En este país, la prueba del VIH no es gratuita. Hay quien deja de tomar la medicación y, cuando eso ocurre, el virus comienza a multiplicarse en su cuerpo", señala la doctora de Médicos Sin Fronteras (MSF) Gertrude Komoyo.

En República Centroafricana, donde en 2019 alrededor de 4.800 personas fallecieron a causa del VIH y donde cada año se confirman 5.500 nuevos casos, menos de la mitad de las 110.000 personas que se estima que viven con VIH reciben tratamiento.

"La situación es aún más alarmante para los niños: menos de la cuarta parte de los menores de 15 años son conscientes de portar el VIH se encuentra bajo tratamiento", afirma Laurent Lwindi Mukota, asesor médico de VIH de MSF en República Centroafricana.

MSF presta apoyo a pacientes con VIH avanzado

Anita, madre de seis hijos, no sospechaba que pudiera ser VIH positiva, a pesar de que llevaba sintiéndose mal desde hacía algún tiempo. "Enfermé hace algunas semanas y finalmente me trajeron al hospital. Hasta que llegué aquí no supe que lo tenía".

Anita es una de las pacientes con VIH avanzado atendidas por MSF, pero su testimonio bien podría ser el de muchas otras personas que se encuentra en una situación parecida a la que ella está viviendo. Cerca de dos de cada tres pacientes con sida en República Centroafricana son diagnosticados cuando el VIH se encuentra en estado muy avanzado y esto es algo que se debe a varios factores: la falta de pruebas gratuitas debido a la falta de fondos, la escasez de información y el estigma y el miedo que sigue causando esta enfermedad.

01.26 min Mathurine Mbouesso: "Me costaba caminar, me costaba respirar"

"En los centros médicos, la mayoría debe pagar para hacerse una prueba del VIH y, posteriormente, tiene que costear de su bolsillo las pruebas adicionales antes de poder comenzar el tratamiento", indica Marie Charlotte Bantah Sana, directora del programa contra las enfermedades transmisibles del Ministerio de Salud y Población. "Como resultado, el 30% de todos los pacientes que son citados a una evaluación previa al comienzo de su tratamiento no regresa y por tanto no recibe la medicación que necesitarían", asevera.

MSF es la única organización que ofrece en Bangui, la capital del país, atención médica y apoyo psicológico gratuitos a pacientes en una etapa avanzada de la enfermedad y también a quienes están coinfectados con tuberculosis. Además de la capital, donde la prevalencia del VIH es el doble del promedio nacional, MSF también brinda tratamientos en otras localidades como Paoua, Carnot, Kabo y Batangafo.