La frontera porosa de Ituri, una de las 26 provincias de la República Democrática del Congo, permite el ingreso ilegal de armas a la vez que la salida ilegal de materias primas. Una combinación que hace que la violencia impere en esta región de alta meseta, en el noreste del país africano, muy cerca de la frontera con Uganda. Vivir en una tierra con diamantes, oro y coltán ha sido la principal condena de Suzanne, una mujer de 52 años que por segunda vez se ha visto obligada a huir de la violencia y buscar refugio en el campamento de desplazados de Rhoe. Era ganadera y tenía su propia granja. "Estoy abandonada a mi suerte y sin comida, mis hijos y yo estamos enfermos desde que llegamos a este lugar", cuenta desesperada.

Suzanne ha visto con sus propios ojos cómo los grupos armados disparaban a civiles y testificó cómo atacaban a machetazos a sus vecinos. Ella logró escapar con su familia. Pasa los días en el campo de refugiados, le cuesta borrar de su memoria la masacre de sus vecinos y se aferra al cuidado de sus hijos para mantenerse en pie al quedarse sin perspectivas y con miedo. Estar en un campo de desplazados no la mantiene salvo. "La violencia en Ituri es cíclica. Hemos alcanzado un pico máximo de ataques a los puntos donde están los refugiados que se han convertido en un elemento nuevo del conflicto", explica Davide Occhipinti, coordinador de Médicos Sin Fronteras en la zona.

Más de 1.000 civiles asesinados en los últimos siete meses

Los enfrentamientos entre grupos armados han provocado el desplazamiento masivo de la población, incluidos los trabajadores de la salud, que ya no están al lado de la cama de sus pacientes", explica Benjamín Safari, médico de MSF en Drodro. Las necesidades de salud son muchas y alertan de la situación de menores de 15 años.

Recuerdan que mujeres, niños, enfermos y heridos son personas que no pueden defenderse. "No importa de qué lado están las víctimas, son víctimas y a menudo son inocentes", asegura Occhipinti. El proyecto de investigación Congo Research Group ha contabilizado más de 1.000 civiles asesinados en los últimos siete meses. Muchos de los desplazados, así como los lugareños de aldeas vecinas, viven temporalmente en el asentamiento de Rho. "Unas 45.000 en este campo no pueden recibir asistencia humanitaria", debido a tanta inestabilidad. Es una zona rural que se ha convertido en una tierra inhóspita para los cultivos.

Vuelve la violencia a la provincia de Ituri MSF

Los habitantes de las aldeas más castigadas suelen abandonar sus hogares en medio de la noche y se encuentran con que las carreteras no son más seguras del lugar del que escapan. Además, una vez que llegan a los campos se encuentran con que no son seguros. "No tienen una casa y deben empezar de cero. Se organizan como pueden y no siempre encuentran comida", añade el coordinador de Médicos Sin Fronteras.

Durante su intervención sobre el terreno se han encontrado con centenares de niños desnutridos, con diferentes niveles de gravedad e infecciones respiratorias, debido también a las condiciones climáticas del invierno y los fuertes vientos.

Equipos médicos de oenegés internacionales atienden a pacientes que demandan asistencia en la salud mental. Además, han detectado casos de desnutrición aguda, enfermedades de carácter epidémico y brindan información sobre los servicios de apoyo a las potenciales víctimas de violencia sexual.