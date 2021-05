El volcán Nyiragongo se ha cobrado la vida de al menos 23 personas hasta la fecha, según las autoridades de la República Democrática del Congo. El país ha confirmado que ocho personas perecieron como consecuencia de la catástrofe natural en las últimas 24 horas.

"Un total de siete personas murieron como consecuencia de lava activa. Intentaron cruzar la carretera que conecta la ciudad de Goma, donde se encuentra el volcán, con la ciudad de Rutshuru, pero está cortada debido a la lava", ha confirmado el vulcanólogo Celestin Kasereka Mahinda, director científico local.

Una octava persona murió asfixiada "en el baño por la acumulación de gas nocivo", ha añadido Mahinda, quien recordó que la cifra final podría aumentar en las próximas horas, ya que la actividad magmática permanece activa.

El domingo por la noche, el Gobierno de la República del Congo ya confirmó un balance provisional de 15 víctimas mortales; dos de ellos calcinados, cuatro abatidos por arma de fuego tras intentar fugarse de la prisión central de Munzenze y nueve en un accidente de tráfico mientras huían, según la Agencia EFE.

La alerta decretada el sábado en Goma, al este de la República Democrática del Congo, se mantiene este lunes porque aún hay temblores de tierra y actividad en el suelo a veinte kilómetros del lugar de la primera erupción. Mientras, muchos habitantes de la zona se exponen a la intoxicación de los gases.

El riesgo persiste aunque se descarta otra erupción

Aunque otra erupción es poco probable porque los niveles de lava son bajos, "en algunos lugares, el magma está surgiendo por brechas que se abren en la tierra y expone a la gente a la intoxicación por la liberación de gases", advirtió Oliveira, al añadir que el agua, también contaminada, es un gran problema para la población que regresa. Algunas personas tratan de volver a zonas cercanas a sus hogares, durmiendo en casas de familiares o al aire libre, lo que los expone aún más en riesgo de intoxicación.

“����Eruption du #Nyiragongo�� : Le directeur scientifique de l’Observatoire volcanique de #Goma fait un état des lieux après un vol de reconnaissance avec la #MONUSCO.



��« La lave n’évolue plus mais les tremblements de terre continuent », explique Kasereka Mahinda.



Les détails���� pic.twitter.com/q7tdBS2iqn“ — MONUSCO (@MONUSCO) May 24, 2021

La erupción del Nyiragongo comenzó el sábado por la tarde en el que es uno de los volcanes más activos del mundo y suele ser ascendido por turistas que quieren contemplar el lago de lava alojado en su cráter. En un principio, Mahinda ha explicado que, "por la dirección de la lava, no parece que vaya a entrar en Goma", pero más tarde saltó la alarma cuando el volcán liberó un nuevo río de magma que se movía en dirección a la ciudad.

El apoyo económico del Banco Mundial que sostenía el Observatorio se retiró y los fondos del Gobierno central no llegaban, así que, entre junio de 2020 y abril de 2021, cuando un socio estadounidense aportó fondos de nuevo, no pudieron recoger datos sobre la actividad del volcán a tiempo real. "No tuvimos conexión a internet durante más de seis meses, no tuvimos acceso a datos sobre los volcanes lo que hacía que no pudiéramos informar a tiempo real", lamentó este lunes el vulcanólogo. La delegación gubernamental que se desplazó este lunes a Goma se comprometió a facilitar medios logísticos al Observatorio para poder monitorizar la actividad del Nyiragongo.