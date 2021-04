El conflicto armado en Sudán del Sur estalló en diciembre de 2013 y miles de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares para buscar protección en las bases de la Misión de las Naciones Unidas en Sudán del Sur (UNMISS) en diferentes partes del país.

El campo de protección de civiles (PoC, según sus siglas en inglés) de Bentiu, en el norte de Sudán del Sur, es más grande del país y actualmente da cobijo a aproximadamente 97.300 personas, que viven en condiciones insalubres que plantean riesgos para la salud, entre ellos enfermedades que podrían evitarse con mejoras en el abastecimiento de agua y los servicios de saneamiento.

Los menores de cinco años son los más vulnerables, que sufren desnutrición grave y otras enfermedades prevenibles. A menudo, los niños atendidos en el hospital de Médicos Sin Fronteras (MSF) en 2020 habían nacido de forma prematura porque las madres también estaban enfermas.

Refugios sin baños ni luz

Nyamal, una mujer viuda de 43 años, vive en el campo de protección de civiles de Bentiu en un refugio fabricado con pasto de elefante y lonas de plástico. Su refugio es más grande que muchos otros del campo. Tiene tres camas distribuidas en dos habitaciones para toda la familia y, en medio, hay un pasillo donde cocina y almacena los enseres domésticos y recipientes de agua, pero no tiene ni baño ni ducha.

En PoC de Bentiu, menos del 60% de las familias tienen su propio bidón de agua para lavarse después de defecar, según puso de manifiesto un estudio para evaluar las condiciones de vida en el campo. Estas condiciones de vida plantean riesgos para la salud que incluyen enfermedades diarreicas, hepatitis E, cólera, fiebre tifoidea, tracoma e infecciones cutáneas, muchas de ellas enfermedades que podrían evitarse mejoran el abastecimiento de agua y los servicios de saneamiento.

Un joven sentado en una alcantarilla en el campo de desplazados de Bentiu Jan Grarup

Nyamal llegó al campo de Bentiu en 2014 porque "Bimrouk no era un lugar seguro para mis hijos". "No podíamos quedarnos en una zona de guerra. Si hubiese fuego cruzado podríamos morir todos", afirma.

A pesar de la seguridad relativa por la presencia de Naciones Unidas, un grupo de hombres armados irrumpió en el refugio de Nyamal en 2018. Amenazaron a la familia y se llevaron todas sus pertenencias. "Desde entonces, no he vuelto a dormir bien. No dejo de pensar en que podría volver a pasar algo parecido", asegura.