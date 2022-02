Mozambique: una crisis lejos de acabar en Cabo Delgado

Cabo Delgado, la provincia más septentrional de Mozambique, sufre desde 2017 violentos ataques que han obligado a cientos de miles de personas a desplazarse. En 2020, el conflicto se intensificó y, en marzo de 2021, alcanzó su punto álgido cuando un ataque sobre Palma transformó una ciudad antaño muy concurrida en un lugar fantasma.

Ali Mamadi era pescador, pero ahora se encuentra desplazado en la localidad de Nanili debido al conflicto MSF

Ali Mamadi, de 77 años, es una de estas personas desplazadas. “He sido pescador durante casi cuatro décadas. En un buen día, podía conseguir al menos cinco kilos de langosta y peces del tamaño de mi brazo. Cuando marché de Mocímboa en octubre de 2020, encontré refugio en la isla de Ibo durante varios meses. Seguí pescando como pude hasta que ya no me dejaron usar el bote. Regresé recientemente a Mocímboa para trabajar en la limpieza de partes de la ciudad, ya que muchas infraestructuras y edificios se han visto afectados por la violencia. La gente quiere volver a vivir allí, pero las autoridades aún no han dado luz verde. Por eso vine a Nanili hace dos semanas, mientras esperamos a poder regresar”, cuenta.

“La gente quiere volver a vivir allí, pero las autoridades aún no han dado luz verde“

En los últimos meses, los ejércitos de Mozambique y de países aliados han lanzado ofensivas para recuperar el control de zonas y ciudades que, ahora, se preparan para que regrese la población que las abandonó. Estas ofensivas han desperdigado a los grupos armados. Aunque la violencia está menos extendida, continúa habiendo ataques dispersos y frecuentes que siguen haciendo huir a la gente.

Lejos de terminar, la crisis humanitaria persiste y cientos de miles de personas desplazadas sobreviven en condiciones precarias. Se estima que 1,3 millones de personas necesitan urgentemente ayuda humanitaria y protección según Naciones Unidas.

“Ir a recoger agua me puede llevar todo el día”, explica Biata Matías, de 38 años y originaria del distrito de Macomia. En agosto de 2020, Biata tuvo que huir.

““El ataque nos sorprendió durmiendo. Terminé instalándome aquí en Nasitenge. Me gustaría regresar a casa pero no tengo dinero. Ahora todo es peligroso. Me pregunto por qué esta guerra no termina. Estamos corriendo todo el tiempo. A mediados de noviembre, un grupo de insurgentes se acercó a Namatil y mató a algunas personas. Todos, cientos de familias, huimos de aquí temporalmente porque teníamos miedo. Todo lo que cargamos fueron algunos cubos de agua, utensilios de cocina y algo de ropa. Como llevábamos niños pequeños, mi grupo se desplazó lentamente. Después de un par de días, cuando las cosas se calmaron, regresamos”.“

La ayuda humanitaria se concentra en puntos más estables del sur de la provincia, cerca de la capital, Pemba. Sin embargo, en amplias zonas del norte apenas hay organizaciones de ayuda. En muchas zonas de la franja costera y del noreste de la provincia, el sistema sanitario se ha visto gravemente afectado por el conflicto.

“En amplias áreas de los distritos de Mueda, Nangade, Muidumbe y Mocímboa, donde hay unas 50.000 personas desplazadas, algunas estructuras de salud han sido atacadas y el personal médico se ha marchado”, explica Paulo Milanesio coordinador de Médicos Sin Fronteras (MSF) en Mueda.