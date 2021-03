Silenciados

En las últimas semanas, decenas de miles de personas desplazadas han llegado a ciudades de Tigray, región del norte de Etiopía afectada por un conflicto desde noviembre. Se suman a otras que llegaron antes y buscan refugio en escuelas y edificios vacíos en malas condiciones y sin servicios básicos. Muchas ya se han visto desplazados varias veces.

El techo del edificio de cinco plantas de la escuela Tsegay Berhe en la ciudad de Adwa está abierto a un cielo azul despejado. Durante los primeros días del conflicto en esta región del norte de Etiopía, el edificio fue alcanzado por varios proyectiles. Dos de las aulas están llenas de escombros y restos destrozados de computadoras, monitores, sillas y libros. Las aulas restantes no sufrieron daños, pero a menudo los bancos de madera se han apilado en las esquinas o se han sacado al exterior, mientras que los fragmentos de lecciones escritas con tiza todavía aún son visibles en las pizarras.

En la entrada de la escuela hay mucho trajín y cientos de voces crean un muro de ruido. Un grupo de administradores está ocupado registrando nombres en grandes cuadernos, pero no son los nombres de los estudiantes. El curso escolar está parado hasta nuevo aviso.

Hoy en día, las escuelas de primaria y secundaria de pueblos y ciudades a lo largo y ancho de la región de Tigray, como Adwa, Axum y Shire, son el epicentro de una enorme crisis de desplazamiento que afecta a cientos de miles de personas, aunque nadie conoce el número real. En las últimas semanas, esta crisis ha adquirido un grado de desesperación, con decenas de miles de personas llegando a las ciudades en busca de seguridad y asistencia humanitaria a medida que los recursos se agotan en las comunidades de acogida y en las zonas rurales más remotas.

Con lágrimas en los ojos y la voz quebrada, Ken explica: “Ahora no tengo planes, no tengo ni idea de cómo será mi futuro inmediato. No puedo volver a casa, ¿cómo podría volver sin garantías? Me siento más seguro aquí rodeado de otras personas".

“Íbamos al río a recoger agua para beber”, recuerda Ken. “ Algunos días no comíamos nada . Una joven que estaba desplazada con nosotros dio a luz, sin que hubiera un médico que la asistiese. Solo teníamos una sábana para ofrecerle, así que hicimos un fuego para dar calor al bebé". Intentaron regresar a su hogar destruido, pero la sensación de inseguridad los disuadió de quedarse allí.

Añade que la poca agua que obtienen se usa principalmente para beber, y son los niños los que van primero. "En realidad no hemos tenido la oportunidad de lavarnos desde que llegamos", dice Bayesh. "Mi bebé se enferma debido a las duras condiciones en las que dormimos".

Bayesh ha recibido algo de ayuda alimentaria, pero está preocupada porque sus suministros se están agotando. “Al principio conseguí cinco litros de aceite para cocinar, 30 kilos de harina y 50 de trigo. Todo esto están a punto de acabarse. Las pocas distribuciones de alimentos que ocurren no siempre son justas . Trato de compartir lo que tengo con otros recién llegados, especialmente con mujeres embarazadas".

“He estado aquí durante 42 días”, dice Bayesh Danyo, de 25 años, madre de dos niños pequeños, incluido un bebé de 10 meses. Como muchas otras mujeres desplazadas, Bayesh desconoce el paradero de su esposo y no ha tenido contacto con él durante algunos meses. En algunos casos los maridos emprendieron la huida en sentido contrario, hacia al vecino Sudán .

El tiempo parece haberse detenido. Nadie sabe cuánto tiempo estarán aquí. Nadie esperaba que sucediera algo así. Incluso aquellos que recuerdan la guerra fronteriza entre Etiopía y Eritrea, que alcanzó su punto máximo a fines de la década de 1990, no pueden comparar aquella situación con lo que está sucediendo hoy en Etiopía.

Asentamientos informales sin servicios básicos

“Hemos visto cómo se producían desplazamientos desde el comienzo de la crisis, pero las personas no se desplazaban en cantidades tan grandes y quienes tenían que abandonar sus hogares a menudo eran apoyados por las comunidades de acogida, quedándose principalmente en casas de familiares o de personas que conocían y compartiendo recursos con ellos”, explica Esperanza Santos, coordinadora de emergencias de MSF en Tigray.

“Recientemente esto ha cambiado y estamos viendo una mayor afluencia de personas, especialmente en Shire, Adwa y Axum”, agrega Esperanza. “La mayoría se está instalando en sitios informales que no tienen la capacidad para albergar a esta cantidad de personas y que carecen de servicios. Es una situación extremadamente preocupante porque no estamos viendo una respuesta adecuada de la comunidad humanitaria para abordar las necesidades de agua, saneamiento, alimentación o servicios médicos".

Las personas desplazadas también están llegando a ciudades más pequeñas como Abi Adi, a dos horas en coche al oeste de Mekele, la capital de Tigray, ubicada en una zona donde los enfrentamientos han sido frecuentes y donde algunas partes están ocupadas por la oposición armada.

Worku, de 22 años, propietario de una pequeña tienda de ropa en Shire, llegó a Abi Adi el 1 de marzo. En noviembre se mudó de una zona a otra en el oeste de Tigray pero, al ser un hombre joven, se sintió especialmente inseguro y decidió acercarse a un pariente lejano que vivía en una aldea no lejos de Abi Adi. También había escuchado que había más ayuda disponible en la ciudad.

“Finalmente vine a Abi Adi porque hay más presencia de organizaciones humanitarias”, afirma. “Durante los últimos meses, tuve que mendigar ayuda a la gente local. Como mucho, recibía una inyera al día. Necesito comida, ropa, agua, refugio... En todos los lugares donde he estado, he dormido en el suelo. De salud todavía estoy bien, pero he visto a otros enfermarse en el camino y morir".

Sentada cerca está Leterbrahn, una joven que dejó Humera hace cuatro meses y que ahora comparte una habitación de 8 metros cuadrados en la escuela primaria Abi Adi con casi otras 20 personas, incluidas sus dos hijas pequeñas. Leterbrahn dice que ha perdido casi todo lo que tenía.

Leterbrahn, con una de sus hijas, en la escuela primaria Abi Adi. Igor G. Barbero / MSF

“Solo tengo la ropa que llevo puesta”, exclama. "Ni siquiera puedo cocinar por mí misma porque no tengo ningún utensilio. Ni siquiera tengo una manta. Tiempo atrás, unos lugareños me dieron cuatro sábanas, pero más tarde se las entregué a unas mujeres embarazadas. Nos sentimos olvidados por la comunidad internacional y el gobierno etíope. Nadie llega a nosotros. Incluso después de tanto tiempo, no tenemos nada".

Los equipos de MSF están rehabilitando varias instalaciones de salud en la región de Tigray y equipándolas con medicamentos y otros suministros médicos, además de brindar apoyo directo a las salas de urgencia, de maternidad o los departamentos ambulatorios. Los equipos de MSF también están gestionando clínicas móviles en pueblos y aldeas rurales donde el sistema de salud no funciona, y en sitios informales que albergan a personas desplazadas. Sin embargo, todavía hay zonas rurales en Tigray a las que ni MSF ni ninguna otra organización ha podido llegar por lo que MSF solo puede asumir que las personas que viven en estas áreas tampoco tienen acceso a la atención médica. En respuesta a esta nueva ola de desplazados internos, MSF también se está centrando en actividades de agua y saneamiento en algunas de las principales ciudades.