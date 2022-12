El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha contestado este martes al presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, que el referéndum de autodeterminación que este lunes marcó el 'president' como objetivo para 2023 en su discurso institucional de Navidad "no se va a producir" y que estos "son debates pasados", ya que, ha reiterado, "no cabe en la Constitución, como no cabe en ninguna otra Constitución" del mundo.

"Podrán (los independentistas) reclamar lo que quieran, pero no se va a producir (el referéndum)", ha zanjado Sánchez en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros en la que ha anunciado las nuevas medidas anticrisis y ha hecho balance del año.

Tras reiterar que "en la Constitución Española, como en ninguna otra constitución del mundo, no se reconoce el derecho a la independencia de ningún territorio", ha manifestado que el independentismo "es un proyecto que va contra los tiempos", puesto que la respuesta que actualmente se está dando desde Europa "es hacia una mayor integración".

Asimismo el jefe del Ejecutivo ha insistido en su "agenda del reencuentro" y en su convicción de que con "tiempo, paciencia, determinación y generosidad por parte de todos" se podrá "encontrar un punto de equilibrio que garantice la convivencia en Cataluña".

Defiende que la Constitución "se cumple en todo el país" También ha sostenido que "la unidad de España se fragua, se consolida y se garantiza construyendo convivencia y no confrontando". Y ha defendido que en los últimos años ha tomado "decisiones arriesgadas" para evitar que se repitiera el 'procés'. Para Sánchez, actualmente la situación está mejor que en 2017, ya que la Constitución "se cumple en todo el país, también en Cataluña", y el independentismo no es una preocupación de los españoles, y "la mayoría de los catalanes y de los españoles apuesta por la convivencia". Y ha recordado que el 'procés' se produjo "primero por la irresponsabilidad de unos (en referencia a los independentistas), pero también por la incapacidad de quienes estaban aquí antes (en referencia al Gobierno de PP) y ahora van dando lecciones de no sé de qué". También ha querido "poner en valor" que la mesa de diálogo, "fuertemente criticada por la oposición en sus primeros momentos", "ha demostrado ser una herramienta útil para vehicular esa agenda del reencuentro", y en la que tanto el Gobierno, como la Generalitat tienen que escuchar. Y ha insistido en "el respeto a la Carta Magna, al orden constitucional, la unidad de España, la integridad territorial y la soberanía nacional".

Acusa a Feijóo de amordazar al Parlamento Por otro lado, Sánchez ha señalado que "la única aportación" que ha hecho el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en estos nueve meses que lleva al frente del partido ha sido "amordazar al Parlamento", ya que cree que en todo lo demás su oposición es igual a la de su antecesor, Pablo Casado. "Me da la sensación de que en estos nueve meses que lleva el actual líder del PP al frente de la política nacional su única aportación ha sido amordazar al Parlamento", ha declarado en referencia a la paralización de la tramitación parlamentaria de dos enmiendas sobre la reforma del Tribunal Constitucional por orden de este mismo, tras aceptar un recurso del PP. El Constitucional acepta el recurso del PP y paraliza la votación en el Senado de la reforma judicial del Gobierno Sánchez ha comentado que los "ejes" de la oposición que hacía Casado eran el "incumplimiento de la Constitución de forma flagrante"; "negar el pan y la sal, es decir, bloquear todo, oponerse a todo, votar que no a todo"; y "el insulto y la descalificación", y asegura que en estos tres aspectos no ha cambiado "nada" tras la llegada de Feijóo al liderazgo del PP. A su juicio, esto es "una decepción para los extraños" que no forman parte de la "familia conservadora", pero también "para los propios votantes conservadores que esperaban algo más", "un aporte superior a la política por parte de Feijóo" respecto a lo que hizo Casado.