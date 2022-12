El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha avisado a ERC de que “no va a haber en ningún caso un referéndum ni por la vía pactada ni por la unilateral”, después de que el líder de esta formación, Oriol Junqueras, haya vuelto a insistir en que quiere hablar “con todos” de un referéndum para Cataluña y haya defendido que la vía unilateral también es "democrática", si bien ha insistido en que lo que hace falta ahora es "multilateralidad".

En una entrevista en TVE, Bolaños ha recalcado que el referéndum es “contrario a nuestra Constitución”, “no se puede celebrar” y “tampoco es una solución para la Cataluña del año 2022”. A su juicio, es una propuesta “divisiva” que solo lograría “cronificar el conflicto”.

Ha respondido así a Junqueras, quien preguntado en Cafè d'idees por si optaría por la vía unilateral en caso de que el Gobierno rechace un referéndum, ha asegurado que "Esquerra defiende todas las vías democráticas", que son "todas las vías que permiten que la ciudadanía vote y decida sobre su futuro". Ha recalcado, además, que un referéndum "no está en el Código Penal" y por tanto "no es un delito". Pero aunque ha asegurado que en las "grandes cuestiones" siempre hay "elementos de unilateralidad", ha matizado que ahora el referéndum exige "multilateralidad", por lo que se ha mostrado dispuesto a "hablar con todos". “Que Cataluña se convierta en república en el marco de la Unión Europea tiene implicaciones multilaterales”. Por eso, ha defendido “la vía de la negociación”, porque es “la manera más fácil”.

Preguntado sobre la posibilidad de que Junqueras no descarte la vía unilateral, Bolaños ha contestado: “Quien lo descarta soy yo”. En este sentido, ha recordado que Esquerra, en el marco de la mesa de diálogo entre el Govern y el Gobierno español, “lo que firmó es que haría política dentro de los procedimientos y las instituciones democráticas, de la ley y de la Constitución”, algo que, ha asegurado, “no se hacía” en el año 2017 con el referéndum, la declaración unilateral de independencia o las leyes de desconexión. En la mesa entre gobiernos, ha recalcado, “lo que se habló es de que tiene que haber soluciones no divisivas, que no busquen confrontación, que sean transversales y que busquen puentes de entendimiento”.

“Un referéndum contrario a la Constitución en ningún caso se va a celebrar y, además, cronificar el conflicto y agrandaría la división”, ha zanjado.

La nueva hoja de ruta que la dirección de ERC propone para el congreso nacional del partido del 28 de enero en Lleida plantea las condiciones de un futuro referéndum, que debería pactarse con el Estado mediante un acuerdo de claridad y que recogería la fórmula de Montenegro: un mínimo del 50% de participación y de un 55% de síes.

Niega que se "despenalice" el procès y añade: "Es falso que se rebajen penas" Respecto a la reforma del delito de malversación y al pacto entre el Gobierno y ERC al respecto, Bolaños ha asegurado que “ningún hecho” de lo que ocurrió en 2017 queda “despenalizado” porque están penalizados con nuevos delitos, que son el de "desórdenes públicos agravados" (que sustituye a la sedición) y "desvío presupuestario irregular" (en el caso de los condenados por malversación). Ha insistido en este último delito porque los delitos deben ser "propocionales" a la gravedad de los hechos y no es lo mismo "robar" dinero público para el enriquecimiento que destinar una partida presupuestaria a otro fin y que el dinero se quede dentro de la Administración. El acuerdo con ERC implica que esta malversación sin lucro quedaría con penas máximas de cuatro años y las penas por inhabilitación serían de entre dos y seis años. PSOE y ERC pactan rebajar a 4 años la pena máxima por malversación sin lucro que beneficiará a los líderes del 1-O Respecto a si la reforma podría afectar a los condenados por el 'procés', Bolaños ha asegurado que es el Tribunal Supremo el que debe decidir respecto a una revisión de penas, pero ha recalcado que en todo caso afectarían a las de inhabilitación, puesto que las penas de cárcel fueron conmutadas con los indultos en una decisión "valiente" del Gobierno a favor de la "convivencia". Por todo, ha criticado que se digan “tantas mentiras”: “Es absolutamente falso que se hayan rebajado penas por malversación”. La reforma “hace la vida más difícil a los corruptos”.