Oriol Junqueras: "El PSC camina ara en la direcció adequada"

El president d'Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol Junqueras, considera que el "camí" els socialistes catalans va "en la direcció adequada", tot i que "es queda curt" i va "molt lentament": "La supressió del delicte de sedició va en la línia del camí cap a la justícia".

En una entrevista al Cafè d'idees de La 2 i Ràdio 4, Junqueras veu "algunes passes" dels socialistes cap a la "fi de la repressió": "Suprimir el delicte de sedició és una passa. Aprovar els indults és reparació i justícia".

"Els jutges prenen decisions que són injustes" Oriol Junqueras afirma que la via del diàleg i la negociació és la bona estratègia i defensa que va molt més enllà de la negociació que hi ha a la taula de diàleg entre el govern de la Generalitat i el de l'Estat: "Es pot expressar a moltes altres taules". Dels acords als quals han arribat per la reforma del delicte de sedició, els desordres públics o la malversació, Junqueras diu que la reforma de malversació corregirà una norma feta pel PP ad hoc contra els independentistes: "Montoro va dir que no ens vam gastar ni un euro i, en canvi, hi ha hagut una condemna. Els jutges prenen decisions que són injustes". “☕ @junqueras reivindica que no hi va haver malversació en l'organització del referèndum | @Esquerra_ERC



Disposats a parlar "amb tothom" sobre el seu referèndum Sobre la seva proposta de referèndum anunciada aquest dilluns, Junqueras assegura que estan disposats a parlar "amb tothom" sobre la seva proposta concreta de referèndum: "Sempre estem a favor que tothom pugui parlar".

"Sempre hi ha unilateralitat" Oriol Junqueras argumenta que en les grans qüestions, com seria l'organització d'un referèndum d'independència, sempre hi ha elements d'unilateralitat, però alhora exigeixen multilateralitat: "Que Catalunya es converteixi en república en el marc de la UE té implicacions multilaterals". El líder republicà planteja unes condicions per organitzar un referèndum que la comunitat internacional ja va fixar per a casos com el de Montenegro i poder així obtenir el reconeixement internacional: "Defensem la via de la negociació, perquè és la manera més fàcil".