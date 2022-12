El Govern escenifica un nou pas per aprovar els Pressupostos

El Govern i els agents socials han signat l'acord pels Pressupostos de l'any vinent. L’escenificació s’ha fet al mateix Palau de la Generalitat amb els màxims representants dels sindicats CCOO i UGT, així com de Foment del Treball i PIMEC dins el marc del Consell de Diàleg Social. De pas, serveix a Pere Aragonès per pressionar una mica més a la resta de partits per intentar sumar els suports que necessita perquè els comptes catalans tirin endavant. De moment, però tot i les pressions, també de sindicats i patronals, el PSC segueix advertint que "no té pressa".

01.34 min Crida de Govern i agents socials per evitar la pròrroga dels Pressupostos

Increment de les prestacions Entre les mesures acordades hi ha l’increment del 8% de la Renda de Suficiència que estava congelada des de fa 12 anys. Així, s’enfila fins als 615 euros, gairebé 50 més que l’IPREM espanyol. Aquest barem és el que s’utilitzarà per calcular les prestacions socials i els ajuts per l’habitatge, l’alimentació o els subministraments. El llindar està pensat per compensar que el cost de vida és més elevat que a la resta de l’Estat. En total, significarà un increment de 144 milions d’euros, la major part destinats a la Renda Garantida de Ciutadania. El Govern acorda amb els agents socials l'increment de la Renda de Suficiència L’acord signat aquest dilluns també permetrà avançar en l'execució del Pacte Nacional per a la Indústria amb 680 milions d'euros per a 2023, reclamar al Govern que traspassi a la Generalitat la gestió de l'Ingrés Mínim Vital o avançar en el desplegament "efectiu" de l'Oficina de Gestió Empresarial i la Finestreta Única Empresarial. També inclou 14,5 milions dels pressupostos per garantir més places d'FP pel curs vinent. 01.11 min Acord per millorar les prestacions socials

Pas per aprovar els Pressupostos El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha qualificat l’acord amb els agents socials "d’extraordinari i històric" amb l’expectativa que serveixi per fer “un pas endavant” per aconseguir la majoria necessària per aprovar els comptes al Parlament. En aquest sentit, ha destacat que aquesta “hauria de ser una dinàmica habitual a partir d’ara”.

Pressió dels sindicats i la patronal Sindicats i patronals coincideixen en la demanda del president català d’intentar assolir “com més aviat millor” el consens perquè els comptes tirin endavant. El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha recordat que tot i que l’acord és un pilar molt important és encara insuficient i necessita ara plasmar-se en els pressupostos de la Generalitat. En aquest sentit, ha advertit que seria “irresponsable i immoral” acabar recorrent a una pròrroga i ha reclamat el consens dels partits i el Govern per evitar-ho. Per la seva banda, els líders de CCOO i la UGT a Catalunya, Javier Pacheco i Camil Ros han exigit acordar els Pressupostos “abans de finals d’any” per poder posar en pràctica les mesures per pal·liar els efectes de l’actual conjuntura econòmica i impulsar la transformació del model productiu. “No entendríem que dilatin discussions només per tacticisme polític”, ha destacat Pacheco.