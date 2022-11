El Govern accelera el pas per intentar blindar els suports necessaris per portar els Pressupostos al Parlament la setmana vinent. Els republicans volen prémer l'accelerador de les negociacions i ja parlen obertament del PSC com a soci viable per aprovar els Pressupostos.

De moment, aquest dilluns s’han reprès els contactes, començant amb els comuns. Ara bé, tant la formació de Jéssica Albiach com els socialistes reclamen a l'executiu un canvi d'actitud i que Pere Aragonès digui clar si vol negociar amb ells els pressupostos.

"L'important és poder intensificar les reunions i arribar a acords com més aviat millor", ha dit en una roda de premsa aquest dilluns sobre els pressupostos, que considera urgents i necessaris, per i ncorporar més de 3.000 milions d'euros addicionals a les finances de la Generalitat.

Un canvi d’actitud

Una ronda de contactes per accelerar les negociacions s'enceta aquest mateix dilluns amb els comuns. Ara bé, tant la formació de Jéssica Albiach com el PSC reclamen a l'executiu un canvi d'actitud i que Pere Aragonès digui clar si vol negociar amb ells els pressupostos. Alhora, lamenten que les converses van massa lentes i tard, el que impossibilitarà que l'1 de Gener Catalunya compti amb uns nous comptes.

El portaveu d'En Comú Podem, Joan Mena, ha reclamat a l'executiu que deixi "d'arrossegar els peus" i li retreu la manca de voluntat per avançar. Mena ha advertit que no hi ha temps a perdre i reclama al Govern que hi hagi concrecions per seguir negociant.

La portaveu del PSC, Elia Tortolero, ha dit que encara no tenen tota la informació que van sol·licitar: "Tenim la mateixa informació que teníem divendres passat". Ha afegit que ara com ara treballa amb "documents penjats en el web". Tortolero ha dit que ells no han posat cap ultimàtum a la negociació i que tenen la mà estesa des del passat 22 d'agost, i ha afirmat que l'objectiu últim del PSC és que hi hagi una "negociació clàssica i amb rigor".