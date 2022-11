ERC intensifica les negociacions per aprovar els Pressupostos

02:07

El govern en solitari d'Esquerra Republicana continua els contactes per blindar el suport als comptes i poder portar-los al Parlament abans que acabi l'any.

L'objectiu del Govern portar els comptes catalans al Parlament abans que acabi l'any. Els republicans volen prémer l'accelerador de les negociacions i ja parlen obertament del PSC com a soci viable per aprovar els Pressupostos. La portaveu d'ERC, Marta Vilalta, adverteix que no es volen marcar calendaris tot i que la intenció és poder portar-los a la reunió de l'executiu català de la setmana vinent.

Una ronda de contactes que s'enceta aquest mateix dilluns amb els comuns. Ara bé, tant la formació de Jéssica Albiach com el PSC reclamen a l'executiu un canvi d'actitud i que Pere Aragonès digui clar si vol negociar amb ells els pressupostos. Alhora, lamenten que les converses van massa lentes i tard, el que impossibilitarà que l'1 de Gener Catalunya compti amb uns nous comptes | Laura Herrero i Àlex Cabrera