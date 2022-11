8:05

PRESSUPOSTOS | El Govern de la Generalitat intentarà aquesta setmana aconseguir els suports necessaris per aprovar els pressupostos.

Aquest dilluns es reunirà amb En Comú Podem, però també treballa per obtenir el sí del PSC i Junts per Catalunya. Tot i que precisament amb els comuns és amb qui Esquerra Republicana de Catalunya tindria les negociacions més avançades, Jèssica Albiach, ha volgut marcar distància abans de la trobada d'avui. La líder d'En Comú Podem ha explicat que les negociacions no van bé i que se'ls acaba la paciència. Ha acusat els republicans d'actuar amb arrogància i assegura que no els donaran xecs en blanc.

Pel que fa als socialistes catalans neguen que el partit demani contrapartides polítiques per pactar els pressupostos com, per exemple, exigir la destitució del conseller d'Interior Joan Ignasi Elena. Així ho ha explicat Alícia Romero en una entrevista a Nació Digital. La portaveu parlamentària del PSC assegura que negociaran només sobre números i ha assenyalat que el Govern encara està decidint si és més gran el risc de pactar amb ells que no pas prorrogar els comptes públics.