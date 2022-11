Els metges catalans podrien fer vaga aviat

Coincidint amb la mobilització aquest diumenge de milers de professionals de la sanitat a la Comunitat de Madrid, el sindicat Metges de Catalunya avisa que la convocatòria d'una vaga de facultatius "és una opció que estem calibrant molt seriosament".

05.30 min El sindicat Metges de Catalunya es planteja convocar vaga | OLGA RODRÍGUEZ

Els dèficits que arrossega la sanitat catalana són nombrosos. Per exemple, pel que fa les llistes d'espera, el secretari general del sindicat, Xavier Lleonart, denuncia que l'augment de pressupost del Departament no està servint per millorar la situació dels pacients i, a banda, "les condicions laborals i retributives del personal no han millorat gens ni mica".

Segons Lleonart, Des del 2020 les llistes d'espera han augmentat un 16%, i aquesta xifra creix si es pren com a referència l'any 2015. Des d'aleshores l'augment ha estat del 23% en operacions quirúrgiques i d'un 20% en el cas de proves diagnòstiques.