11:48

Investiguen la mort violenta d'un home a Santa Oliva

Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per la mort violenta d'un home a Santa Oliva (Baix Penedès), segons ha informat la policia catalana en un comunicat. La víctima tenia 40 anys. Els fets han succeït cap a dos quarts de sis de la matinada, quan els Mossos han rebut un avís on se'ls requeria per adreçar-se a un domicili on presumptament hi havia una persona ferida. La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) ha obert una investigació per esclarir els fets. Segons fonts consultades, els primers indicis apunten que la mort estaria relacionada amb una qüestió familiar.