Les agressions sexuals es disparen

Dades alarmants les que ha donat a conèixer l'Hospital Clínic, el centre de referència en l'atenció de les agressions sexuals. Enguany han atès un 51% més de casos que en tot el 2021. Des de l'1 de gener al 31 d'octubre d'aquest any, 556 persones han estat víctimes d'agressions sexuals. Més de la meitat van ser violacions i l'alcohol és la substància més implicada en aquelles comeses sota els efectes de les drogues.

Josep Maria Campistol, director general de l’hospital Clínic: "Ho sento, però és dramàtic i crec que tots hem de fer el que puguem per evitar aquesta xacra de la nostra societat i ho dic clar: societat masclista".

En total hi ha hagut 50 noies agredides per més d'un agressor, el 10% de les dones ateses, les mateixes que el 2021, que van suposar el 15% del total. En un cas van ser fins a set homes els agressors. El 60% de les agressions en grup van ser a menors de 25 anys.

En 23 casos el 17% la ingesta per part de la víctima va ser intencionada per part de l'autor, el que es coneix com a submissió química , mentre que en el 83% dels casos, 113, l'agressió va ser oportunista, i l'agressor va aprofitar que la víctima anava beguda o drogada. El 52,8% de les víctimes recordava els fets , un 37,7% tenia amnèsia parcial i un 3,6% tenia amnèsia total.

El 44,6% de les agressions a dones es van cometre en un domicili , el 17% en locals d'oci nocturn i el 13,7% a la via pública. Altres llocs on s'han produït agressions han estat en cotxes, transport públic, hotel o lloc de treball. A més, 8 dones sense sostre han estat agredides sexualment, les mateixes que el 2021.

El 44,8% de les agredides coneixia el seu agressor, i el 40% el desconeixia . Els perfils dels agressors van des de la parella o exparella , a amics, taxista, sanitari, professors, companys de feina, companys de pis o familiars, entre altres. Les dones agredides per la seva parella o exparella van ser el 4,7% del total, 24, les mateixes que l'any passat, i totes van ser violades. Aquestes agressions, segons el Clínic, solen comportar maltractament psicològic i físic , i són un indicador de risc greu per a la dona.

Violència de gènere en adolescents

En paral·lel, el nombre de noies adolescents amb ordres de protecció per violència de gènere s’ha duplicat en un any a Catalunya. 77 noies tenien ordres d’aquest tipus el 2021, segons dades de l’Institut Nacional d’Estadística, mentre que l’any anterior, marcat per la pandèmia, eren 41.

Save the Children alerta que les adolescents que pateixen violència per part de les seves parelles segueixen “invisibilitzades”. En aquest sentit, l’ONG aposta per sensibilitzar d’aquesta realitat a les adolescents, “perquè sovint no s’identifiquen com a víctimes i pensen que la violència de gènere és cosa d’adults”, ha apuntat Emilie Rivas, responsable de Polítiques d’Infància de Save the Children Catalunya.

““Que la teva parella et controli el mòbil, et faci comentaris sobre com vas vestida o et digui amb qui pots o no sortir de festa no són gestos d’amor, són conductes de violència de gènere”“