Rebaixes "moderades" per aquest Black Friday

Arrenca el Black Friday i aquest divendres les botigues i els centres comercials es troben plens de persones que aprofiten per comprar a un "preu especial" els regals nadalencs o algun capritx. El comerç català, però afronta amb incertesa la campanya. Els preocupa com la inflació pot influir en el comportament dels compradors. Així i tot, esperen alleujar els seus balanços, tocats per l'increment de costos.

Tot apunta que la campanya estarà marcada per rebaixes inferiors a altres anys i compres més "moderades". Des de primera hora del matí, els que s'han apropat a les botigues no han vist "preus massa competitius" i han aprofitat per comprar coses que "ja tenien en ment".

Contenció del comprador i del venedor Segons el director general de Comerç de la Generalitat, Jordi Torrades, la d'enguany serà una campanya "marcada per la contenció", tant per part dels comerços a l'hora de marcar els descomptes com per part dels clients a l'hora de comprar. "Hi haurà poca rebaixa, perquè no hi ha marge", ha asseverat el vicepresident de Barcelona Comerç, Pròsper Puig, que ha concretat que especialment els petits comerços hauran de reduir l'import dels descomptes en comparació amb campanyes anteriors. La directora de PimeComerç, Pilar Mínguez, ha asseverat que enguany "el comerç no està preparat" per a afrontar un Black Friday amb descomptes i promocions agressives, i ha posat l'accent que el sector no té marges per a això.

Compres estratègiques Tot apunta que la gent comprarà menys i ho farà de forma més estratègica, menys impulsiva. Els experts assenyalen que les compres es faran de manera planificada, generant un consum moderat. "Les famílies tenen posat el fre a l'hora de comprar perquè tenen menys renda disponible", ha afegit Jordi Torrades, que ha afirmat que els creixements del 10% de les vendes anuals que han experimentat els últims Black Friday no es donaran aquesta vegada. Segons les dades de Comertia, les altes temperatures d'aquesta tardor han propiciat la venda en sectors com la restauració, l'oci i la cultura, en detriment d'uns altres com la moda i la llar, que han experimentat una reculada.